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"В Усика немає хорошого удару": видатний тренер пророкує невдачу українця

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Олександр Усик і Мурат Гассієв
Олександр Усик і Мурат Гассієв / GETTY IMAGES

Видатний мексикансько-американський тренер Абель Санчес пророкує невдачу Олександра Усика в суперважкій вазі. Санчес вважає, що слабким місцем українця є його удар.

У коментарі Sky Sports Санчес оцінив шанси Усика та свого підопічного росіянина Мурата Гассієва досягти успіху в суперважкій вазі.

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Він вважає, що Гассієв має хорошу швидкість, як легендарний ексбоксер Евандер Холіфілд.

Евандер став першим боксером, який був чемпіоном у важкій у суперважкій вагових категоріях.

Його швидкість буде відрізнятися від інших важкоатлетів, таких як Усик,
– сказав тренер.

Він вважає, що Усик не зможе впоратися з важкоатлетами.

У нього немає для цього гарного удару. У важкому дивізіоні вам потрібно щось, що стримує боксерів,
– сказав Санчес.

Що відомо про Санчеса?Відомий 71-річний тренер. Співпрацював з чемпіоном світу в середній вазі Геннадієм Головкіним, легендарним американцем Оскаром Де Ла Хоєю та іншими боксерами.

Усик перетинався із Санчесом

  • Що цікаво, саме Абель Санчес готував Мурата Гассієва до поєдинку проти Олександра Усика.
  • Козирем росіянина називали його потужний удар. Однак за увесь поєдинок він так і не зміг нокаутувати Усика.
  • Український боксер переконливо переміг одноголосним рішенням суддів і став абсолютним чемпіоном світу.
  • Разом з тим, Усик встиг дебютувати в суперважкій вазі і легко переміг Чазза Візерспуна.
  • Наступний бій Усик має провести проти Дерека Чісори. Також українець офіційний претендент на титул WBO.
  • Натомість Гассієв досі чекає свого шансу вийти в ринг у рамках суперважкого дивізіону.
Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Бокс Олександр Усик Спорт
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