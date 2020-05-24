"В Усика немає хорошого удару": видатний тренер пророкує невдачу українця
Видатний мексикансько-американський тренер Абель Санчес пророкує невдачу Олександра Усика в суперважкій вазі. Санчес вважає, що слабким місцем українця є його удар.
У коментарі Sky Sports Санчес оцінив шанси Усика та свого підопічного росіянина Мурата Гассієва досягти успіху в суперважкій вазі.
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Він вважає, що Гассієв має хорошу швидкість, як легендарний ексбоксер Евандер Холіфілд.
Евандер став першим боксером, який був чемпіоном у важкій у суперважкій вагових категоріях.
Його швидкість буде відрізнятися від інших важкоатлетів, таких як Усик,
– сказав тренер.
Він вважає, що Усик не зможе впоратися з важкоатлетами.
У нього немає для цього гарного удару. У важкому дивізіоні вам потрібно щось, що стримує боксерів,
– сказав Санчес.
Що відомо про Санчеса?Відомий 71-річний тренер. Співпрацював з чемпіоном світу в середній вазі Геннадієм Головкіним, легендарним американцем Оскаром Де Ла Хоєю та іншими боксерами.
Усик перетинався із Санчесом
- Що цікаво, саме Абель Санчес готував Мурата Гассієва до поєдинку проти Олександра Усика.
- Козирем росіянина називали його потужний удар. Однак за увесь поєдинок він так і не зміг нокаутувати Усика.
- Український боксер переконливо переміг одноголосним рішенням суддів і став абсолютним чемпіоном світу.
- Разом з тим, Усик встиг дебютувати в суперважкій вазі і легко переміг Чазза Візерспуна.
- Наступний бій Усик має провести проти Дерека Чісори. Також українець офіційний претендент на титул WBO.
- Натомість Гассієв досі чекає свого шансу вийти в ринг у рамках суперважкого дивізіону.