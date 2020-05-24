"В Усика немає хорошого удару": видатний тренер пророкує невдачу українця

Видатний мексикансько-американський тренер Абель Санчес пророкує невдачу Олександра Усика в суперважкій вазі. Санчес вважає, що слабким місцем українця є його удар.

У коментарі Sky Sports Санчес оцінив шанси Усика та свого підопічного росіянина Мурата Гассієва досягти успіху в суперважкій вазі.

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Він вважає, що Гассієв має хорошу швидкість, як легендарний ексбоксер Евандер Холіфілд.

Евандер став першим боксером, який був чемпіоном у важкій у суперважкій вагових категоріях.

Його швидкість буде відрізнятися від інших важкоатлетів, таких як Усик,

– сказав тренер.

Він вважає, що Усик не зможе впоратися з важкоатлетами.

У нього немає для цього гарного удару. У важкому дивізіоні вам потрібно щось, що стримує боксерів,

– сказав Санчес.

Що відомо про Санчеса?Відомий 71-річний тренер. Співпрацював з чемпіоном світу в середній вазі Геннадієм Головкіним, легендарним американцем Оскаром Де Ла Хоєю та іншими боксерами.

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