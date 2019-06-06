Усика офіційно позбавили третього чемпіонського титулу

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Олександр Усик
Олександр Усик / espn.com

Український боксер Олександр Усик втратив черговий титул чемпіона світу. На цей раз вже колишнього абсолютного чемпіона світу позбавили пояса за версією WBO.

Таке рішення у WBO прийняли через те, що українець не планує битися у важкій вазі, а дебютує у супертяжах.

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Відтак, чемпіонський титул перейшов до польського боксера Кшиштофа Гловацького, якого Усик свого часу переміг.

Через перехід чемпіона WBO Олександра Усика в суперважку вагу, тимчасовий чемпіон Кшиштоф Гловацький тепер визнаний новим чемпіоном WBO у важкій вазі,
підтвердив президент WBO Франсиско Пако Валькарсель.

Наразі в Усика залишається тільки один чемпіонський пояс IBF. Перед тим в Усика забрали чемпіонський титул WBA, після чого він втратив звання абсолютного чемпіона світу. Напередодні в Олександра забрали й пояс WBC.

Промоутер Усика Олександр Красюк заявив, що українець готовий віддати всі свої чемпіонські пояси.

32-річний Усик наразі відновлюється після травми біцепса, яку він отримав в ході підготовки до бою з камерунцем Карлосом Такамом. Очікується, що дебют Олександра в суперважкій вазі відбудеться восени.

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Теги: Спорт Новини Спорту Бокс Олександр Усик
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