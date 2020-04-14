Увійде в історію: в мережу потрапило відео спарингу Ломаченка та Берінчика
У мережі з'явилося відео спарингу з ранніх років кар'єри між Василем Ломаченком (14-1, 10 КО), який вже завоював титули WBO, WBC і WBA, і Денисом Берінчиком (13-0, 7 КО).
Відповідне відео опублікував Instagram-акаунт "time_boxing_ua".
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Спаринг Василя Ломаченка та Дениса Берінчика: дивіться відео
В жовтні Денис Берінчик прокоментував можливість зустрітися з Василем Ломаченком. Обидва виступають в однаковій ваговій категорії.
Промоутер Берінчика Олександр Красюк зробив заяву щодо бою його підопічного з Ломаченком. Він сказав, що Берінчик буде виводитися на бій за звання чемпіона світу в легкій вазі за версією WBO, яким володіє саме Василь.
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