Увійде в історію: в мережу потрапило відео спарингу Ломаченка та Берінчика

У мережі з'явилося відео спарингу з ранніх років кар'єри між Василем Ломаченком (14-1, 10 КО), який вже завоював титули WBO, WBC і WBA, і Денисом Берінчиком (13-0, 7 КО).

Відповідне відео опублікував Instagram-акаунт "time_boxing_ua".

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Спаринг Василя Ломаченка та Дениса Берінчика: дивіться відео

В жовтні Денис Берінчик прокоментував можливість зустрітися з Василем Ломаченком. Обидва виступають в однаковій ваговій категорії.

Промоутер Берінчика Олександр Красюк зробив заяву щодо бою його підопічного з Ломаченком. Він сказав, що Берінчик буде виводитися на бій за звання чемпіона світу в легкій вазі за версією WBO, яким володіє саме Василь.

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