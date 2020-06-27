УЄФА змінив дати проведення матчів збірної України в Лізі націй

УЄФА оприлюднив оновлений календар поєдинків у Лізі націй-2020/2021. В ньому змінені дати матчів збірної України.

У групі А4, де виступатимуть команди України, Швейцарії, Німеччини та Іспанії, відбулися зміни в термінах 5-го й 6-го турів, йдеться в повідомленні Української асоціації футболу. Це пов'язано з тим, що в цей період з'явилися додаткові дати для плей-офф Євро-2020 та товариських матчів 11 – 12 листопада.

До слова Фінал Кубка України офіційно перенесли зі Львова: де відбудеться матч

Відтак ігри збірної України змістили на один день.

1 тур

3 вересня 2020

Німеччина – Іспанія

Україна – Швейцарія

2 тур

6 вересня 2020

Іспанія – Україна

Швейцарія – Німеччина

3 тур

10 жовтня 2020

Іспанія – Швейцарія

Україна – Німеччина

4 тур

13 жовтня 2020

Німеччина – Швейцарія

Україна – Іспанія

5 тур

14 листопада 2020

Німеччина – Україна

Швейцарія – Іспанія

6 тур

17 листопада 2020

Іспанія – Німеччина

Швейцарія – Україна

Усі поєдинки нашої групи розпочинатимуться о 21.45 за київським часом.