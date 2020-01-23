УЄФА назвав квоти на наступний єврокубковий сезон: хто представить Україну

УЄФА оприлюднив календар європейських клубних турнірів у 2020 році. Наступний єврокубковий сезон розпочнеться 9 червня із жеребкування попередніх раундів у Лізі чемпіонів та Лізі Європи.

Україна на наступний сезон зберігає квоту з 5 представників. Гарантовано на груповому етапі Ліги чемпіонів та Ліги Європи зіграють 2 українські клуби.

До теми: Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: результат

Квота України на євросезон-2020/2021

Ліга чемпіонів

Чемпіон УПЛ стартує у груповому раунді.

Жеребкування групового етапу – 27 серпня, перший тур – 15/16 вересня.

Віцечемпіон УПЛ стартує у третьому кваліфікаційному раунді.

Жеребкування кваліфікації – 20 липня, матчі – 4/5 серпня та 11 серпня.

Ліга Європи

Володар Кубка України або бронзовий призер УПЛ стартує у груповому раунді.

Жеребкування групового етапу – 28 серпня, перший тур – 17 вересня.

Третя або четверта команда УПЛ стартує у третьому кваліфікаційному раунді.

Жеребкування кваліфікації – 20 липня, матчі – 6 серпня та 13 серпня.

Переможець плей-офф УПЛ стартує у другому кваліфікаційному раунді.

Жеребкування кваліфікації – 17 червня, матчі – 23 липня та 30 липня.

Таким чином, для України євросезон стартує 17 червня, коли будуть сформовані пари другого кваліфікаційного етапу Ліги Європи.

Перший матч для нашого представника на цій стадії заплановано на 23 липня.

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Чемпіон України отримає путівку до групового етапу Ліги чемпіонів, віцечемпіон – до третього кваліфікаційного раунду.

Віцечемпіону для потрапляння до основної сітки необхідно буде пройти два раунди. У разі невдачі на будь-якій стадії представник України автоматично перейде до групового раунду Ліги Європи.

У Лізі Європи стартуватимуть три українські клуби. Одразу до групового етапу разом із 16-ма іншими учасниками має потрапити володар Кубка України (або бронзовий призер Прем’єр-ліги, якщо Кубок здобуде учасник Ліги чемпіонів).

У свою чергу третя команда УПЛ (або четверта) стартуватиме у третьому раунді кваліфікації, а переможець плей-офф УПЛ – у другому. Таким чином, українським делегатам для потрапляння до основної сітки потрібно буде пройти двох і трьох суперників відповідно.