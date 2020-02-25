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УЄФА не прийняв рішення по справі "динамівця"

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Артем Бєсєдін / xsport.ua

24 лютого УЄФА розглянуло справу нападника київського клубу Артема Бєсєдіна. Проте, остаточного висновку комітет так і не встановив.

Як повідомляє телеграм-канал "Шах і Шах", дисциплінарний комітет УЄФА в швейцарському Ньйоні не прийняв рішення у справі про допінг форварда "Динамо" Артема Бєсєдіна.

Під час слухання виступали сам гравець, клубний юрист і лікар "Динамо" Леонід Миронов. Імовірно, вердикт стане відомим сьогодні, 25 лютого.

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Раніше стало відомо, що тимчасово відсторонили від роботи з командою головного лікаря клубу Леонід Миронова. Причина – позитивна допінг-проба форварда «біло-синіх» Артема Бєсєдіна. 

Зазначимо, Бєсєдін провалив допінг-тест після матчу групового раунду Ліги Європи проти "Мальме". "Динамівцю" загрозує дискваліфікація на чотири роки.

У поточному сезоні 23-річний нападник зіграв за "біло-синіх" 23 матчі у всіх турнірах, у яких забив 8 голів. Бєсєдін провів у 2019 році два матчі за збірну України, в яких відзначився одним голом.

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Автор: Софія Кулай
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол УПЛ Динамо
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