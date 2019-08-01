Гол у ворота колишньої команди: УЄФА привітала Швайнштайгера з 35-літтям незвичним відео

1 серпня 2019 року виповнюється 35 років півзахиснику Бастіану Швайнштайгеру. УЄФА вирішило привітати знакового футболіста.

На facebook-сторінці УЄФА опублікували один з ефектних голів Швайнштайгера. Він його забив 1 квітня 2014 року на "Олд Траффорд". Гравець тоді виступав за "Баварію", а гол забив він у ворота "Манчестер Юнайтед". Та вже у 2015 році Швайнштайгер став гравцем МЮ. Там він пробув два сезони, після чого відправився в команду "Чикаго Файр".

Happy birthday, Bastian Schweinsteiger! Bastian Schweinsteiger Wish the 2013 winner a happy birthday! #UCL Опубліковано UEFA Champions League Четвер, 1 серпня 2019 р.

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Щодо забитого голу, то Швайнштайгер відзначився у першому матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. У матчі-відповіді "Баварія" перемогла 3:1. У півфіналі мюнхенський клуб потрапив на "Реал". Програвши на виїзді 1:0, вдома "Баварія" була розгромлена 0:4. При цьому два перші голи забив центральний захисник Серхіо Рамос.

Варто нагадати, що Бастіан Швайнштайгер – чемпіон світу 2014 року та ще двічі бронзовий призер ЧС (2006 та 2010 років), віце-чемпіон Європи 2008. У складі "Баварії" 8 разів ставав чемпіоном Німеччини та ще 7 разів вигравав Кубок Німеччини. У 2013 році виграв Лігу чемпіонів.