УЄФА розглядає 3 дати поновлення футбольних чемпіонатів – AS

УЄФА приймає рішення щодо відновлення чемпіонатів після спаду пандемії коронавірусу.

За інформацією AS, розглядаються три можливі дати – травень, червень і вересень.

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Травень представляється малоймовірним варіантом через нерівномірне поширення коронавірусу по Європі, а вибір вересня означає необхідність перебудови наступного сезону, можливо, зі скороченням числа команд в кожній лізі, місцевих кубках, а також зі зміною форматів в єврокубках.

Червень є основним варіантом. Президент УЄФА Александер Чеферін впевнений, що в червні можна відновити чемпіонати, навіть якщо матчі будуть проходити без глядачів, і завершити сезон.

В Іспанії та Італії, де вірус виявився раніше, сподіваються, що відновлення трапиться до червня. У разі Франції, Німеччини і Англії здійснити це буде складніше.

УЄФА оголосив, що запросив генеральних секретарів 55 національних асоціацій на участь у відеоконференції. Зустріч повинна відбутися у середу, 1 квітня.

Європейський футбольний союз хоче ознайомити асоціації з результатами діяльності двох робочих груп, створених два тижні тому. Також союз хоче обговорити запропоновані варіанти перенесення матчів.

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