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УЄФА розглядає найгірший сценарій закінчення Ліги чемпіонів та Ліги Європи

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УЄФА / Getty Images

Президент Української асоціації футболу (УФА) Андрій Павелко заявив, що існують різні варіанти сценаріїв в європейському футболі через пандемію коронавірусу.

УЄФА розглядає варіант з достроковим завершенням розіграшу Ліги Чемпіонів і Ліги Європи. Однак пріоритетним завданням для Союзу є повне закінчення європейських турнірів.

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Зараз є робоча група, яка відстежує ситуацію навколо коронавірусу. Розглядається кілька варіантів, серед яких – повне закінчення європейських турнірів, Ліги чемпіонів і Ліги Європи. Головним завданням УЄФА є повне догравання чемпіонатів – для цього і було перенесено Євро-2020,
– сказав Павелко.

  • УЄФА призупинив розіграш плей-офф ЛЧ і ЛЄ через пандемію коронавірусу COVID-19. Відповідне рішення було прийнято під час відеоконференції з членами всіх 55 національних асоціацій 17 березня.
  • Також УЄФА прийняв рішення про перенесення чемпіонату Європи з футболу на 2021 рік. Матчі континентальної першості пройдуть з 11 червня по 11 липня 2021 року.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Коронавірус Covid-19 Ліга чемпіонів Новини Спорту Спорт Футбол Ліга Європи
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