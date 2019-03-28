УЄФА відкрив справу проти Ірландії після матчу з Грузією

Контрольний, етичний та дисциплінарний орган УЄФА розпочав розслідування стосовно Футбольної асоціації Ірландії після матчу проти Грузії у відборі на Євро-2020.

Розслідування розпочато у зв'язку з киданням вболівальниками з трибун сторонніх предметів, повідомляється на офіційному сайті УЄФА.

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Мова йде про інцидент, коли фанати збірної Ірландії стали кидати на поле тенісні м'ячі. Через це арбітру матчу навіть довелося зупинити гру.

У такий спосіб ірландські вболівальники висловили протест проти спортивного чиновника Джона Делані. Він через скандал минулого тижня пішов у відставку з поста виконавчого директора федерації, але залишився в структурі організації.

Справа проти збірної Ірландії буде розглянута 16 травня.

Сам матч закінчився перемогою Ірландії 1:0. Єдиний гол у зустрічі було забито на 35-ій хвилині Гурігейном.