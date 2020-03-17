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УЄФА вимагає 300 мільйонів євро від клубів через перенесення Євро-2020

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УЄФА хоче компенсацію за перенесення Євро-2020 / UEFA

Чемпіонат Європи з футболу 2020 року можуть перенести на один рік. Однак за таке рішення УЄФА вимагає фінансового відшкодування.

У вівторок, 17 березня, має відбутися засідання УЄФА з усіма 55 національними федераціями. Головне питання – перенесення Євро-2020 через пандемію коронавірусу. А також що робити з матчами Ліги чемпіонів та Ліги Європи цього сезону. Третє питання – як догравати національні чемпіонати.

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За даними ЗМІ, в УЄФА можуть погодитися на те, щоб перенести Євро-2020 на один рік. Хоча і виникнуть труднощі з ФІФА, яка на літо 2021 року запланувала Клубний чемпіонат світу.

Та це не всі проблеми. Видання The Athletic пише, що в УЄФА виставили вимогу перед клубами та національними лігами – компенсацію в розмірі 300 мільйонів євро (275 мільйонів фунтів) за перенесення Євро-2020. Це ніби та сума, яка необхідна для проведення турніру у 2021 році.

 

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Коронавірус Covid-19 Новини Спорту Спорт Футбол УЄФА Євро-2020
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