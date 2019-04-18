УЄФА визначив претендентів на звання найкращого гравця тижня в Лізі чемпіонів
За підсумками матчів-відповідей 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА визначив претендентів на звання найкращого гравця тижня.
У список номінантів потрапило 4 футболіста.
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Претенденти на звання найкращого гравця тижня в Лізі чемпіонів:
- Захисник "Аякса" Маттейс де Лігт, він забив переможний гол у ворота "Ювентуса" (2:1).
- Нападник "Барселони" Ліонель Мессі, який зробив дубль у грі з "Манчестер Юнайтед" (3:0).
- Нападник "Тоттенхема" Сон Хін Мін, два голи корейця допомогли "шпорами" пройти "Манчестер Сіті" (3:4).
- Форвард "Ліверпуля" Роберто Фірміно, який відзначився голом у матчі проти "Порту" (4:1).
Переможець за підсумками голосування на офіційному сайті УЄФА стане відомий в п'ятницю, 19 квітня.
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