УЄФА запропонували цікаву схему як закінчити сезон в Лізі чемпіонів та Лізі Європи

Пандемія коронавірусу поки не йде на спад. Відтак відновлення футбольного сезону поки відкладається. Та все ж його доведеться колись закінчити.

Нагадаємо, в Лізі чемпіонав та Лізі Європи перервали матчі на стадії плей-офф. В Лізі чемпіонів зіграли чотири з восьми матчів-відповідей 1/8 фіналу. Натомість в Лізі Європи зіграли лише перші матчі 1/8 фіналу. Серед них і донецький "Шахтар", який на виїзді обіграв німецький "Вольфсбург".

Зупинили проведення і національних чемпіонатів. Як мінімум до 30 квітня. Єдиний футбольний чемпіонат, який зараз триває – це білоруський. Та він лише стартував.

До слова Українець потрапив у символічну збірну чемпіонату Білорусі: він забив у дебютному матчі "Динамо"

Однак європейські клуби та УЄФА роздумують над тим, як закінчити і національні чемпіонати, і єврокубки. Одну з пропозицій висловив президент Асоціації європейських клубів (ECA) та власник "Ювентуса" Андреа Аньєллі. Його пропозицію описало видання Corriere dello Sport.

Аньєллі наполягає на тому, що національні чемпіонати зараз важливіші за єврокубки. Відтак він запропонував УЄФА, щоб усі команди дограли свої чемпіонати. І тоді в липні провести матчі єврокубків кожні три дні.

Та в цієї пропозиції є недоліків:

у кожній країні залишилося провести різну кількість матчів для закінчення чемпіонату;

у кожній країні різна ситуація з пандемією коронавірусу. Відтак одні країни можуть швидше розпочати чемпіонат, в той час як інші ще будуть дотримуватися карантину;

у багатьох футболістів контракти з клубами до 30 червня 2020 року. Як тоді бути з такими гравцями, які можуть не погодитися на новий контракт?

Поки в УЄФА ще не прийняли остаточного рішення.

Фінал Ліги чемпіонів має відбутися в Стамбулі

Фінал Ліги Європи прийме польський Гданськ

До слова, саме матч Ліги чемпіонів "Аталанти" та "Валенсії" називають "смертельною бомбою", який став причиною значного поширення коронавірусу в Італії.

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