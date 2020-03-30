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УЄФА збирає всі асоціації через новий розклад чемпіонатів

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УЄФА збирає всі асоціації через новий розклад чемпіонатів / uefa

УЄФА оголосив, що запросив генеральних секретарів 55 національних асоціацій на участь у відеоконференції. Зустріч повинна відбутися у середу, 1 квітня.

В УЄФА повідомили, що Європейський футбольний союз хоче ознайомити асоціації з результатами діяльності двох робочих груп, створених два тижні тому.

Також союз хоче обговорити запропоновані варіанти перенесення матчів.

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"Зустріч буде присвячена ситуації в усіх змаганнях УЄФА серед збірних і клубів, обговоренню поточного стану з ФІФА і тому, як йдуть справи з контрактами футболістів і трансферної системи в європейському футболі", – мовиться у повідомленні.

Футбол в умовах COVID-19

Попередня відеоконференція УЄФА відбулася 17 березня. На ній було вирішено перенести Євро-2020 на 2021 рік.

В УЄФА також прийняли рішення перенести матчі плей-офф Євро-2020 та Лігу націй.

Президент УЄФА Александер Чеферін заявив, що союз має три плани відновлення та закінчення футбольного сезону в Європі.

Передбачається, що матчі можуть розпочатися у кінці травня, в середині червня або наприкінці червня. Також в УЄФА готові пожертвувати початком наступного сезону.

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Щодо єврокубків, то в союзі не хочуть, щоб матчі відбувалися без глядачів. Тому Ліга чемпіонів та Ліги Європи можуть бути скасовані.

Через пандемію коронавірусу УЄФА вже офіційно відклав фінали Ліги чемпіонів (серед чоловічих та жіночих команд) та Ліги Європи.

Які зміни чекають футбол

ЗМІ повідомляють, що ФІФА попросить професійних футболістів погодитися зі зниженням зарплати на 50% через призупинення матчів.

Коли ситуація нормалізується, футболістам обіцяють, що контракти повернуться до колишнього статусу.

Деякі клуби вже знизили зарплати футболістам. На 70% менше отримають гравці "Барселони". У "Баварії", "Боруссії" Дортмунд та "Боруссії" Менхенгладбах оклад футболістів знизили на 20%.

Також ФІФА зобов'яже клуби продовжити контракти з футболістами і тренерами через коронавірус. Йдеться про угоди, які закінчуються 30 червня 2020 року.

Окрім того, в організації переглянуть терміни трансферного вікна.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол УЄФА
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