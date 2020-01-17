24 канал техно lifestyle Здоровʼя дизайн Афіша auto Освіта Likar покер
more

УЄФА змінило ігрову схему, щоб в команду року потрапив Кріштіану Роналду

546 Читать новость на русском
Кріштіану Роналду / twitter.com/Cristiano

В УЄФА назвали збірну року. Однак після її оголошення у вболівальників виникли сумніви у правдивості результатів.

Збірну року УЄФА попередньо мали оголосити ще 9 січня. Однак ні в цей день, на наступного збірну так і не назвали. Зробили це аж 15 січня.

А ось і вона: Символічна збірна 2019 року від УЄФА

За даними Daily Mail, така затримка з оголошеннями результатів голосування (участь в голосуванні взяло понад 2 мільйони вболівальників), була в тому, що в УЄФА думали над тим, як внести в список Кріштіану Роналду. Виявилося, що португалець посів лише четверте місце в голосуванні серед нападників – після Ліонеля Мессі ("Барселона"), Садьо Мане ("Ліверпуль") та Роберта Левандовскі ("Баварія").

Тож в УЄФА вирішили змінити ігрову схему, і замість 4-3-3 використати 4-2-4. Таким чином місця в збірній не виявилося для півзахисника "Челсі" Н'Голо Канте


Збірна року УЄФА за версією вболівальників (ілюстрація: УЄФА)

В УЄФА не приховують, що вони змінили схему, щоб туди потарпив Роналду. "Формування цьогорічної команди року було обрано для відображення голосів вболівальників паралельно з досягненнями гравців у змаганнях УЄФА. Як результат, є п’ять переможців Ліги чемпіонів УЄФА та чотири фіналісти Ліги націй УЄФА (включаючи одного переможця). Формація змінюється регулярно, і цей рік не є винятком", – йдеться в заяві речника УЄФА. 

Вау! Модель Playboy зробила тату Мессі в інтимному місці: фото 18+

У попередні роки фанати обирали формацію. За п’ять з останніх шести років це було 4-3-3, за винятком 2017 року, коли використовувався 4-4-2.

Гончарук заявив про відставку: що треба знати про прем'єр-міністра
сьогодні
41505
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Кріштіану Роналду
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 10:48 Коломойський назвав причину зникнення "Дніпра"
Юрій Семенюк 718
16 січня 14:30 Зимові Юнацькі Олімпійські ігри 2020: медальний залік
Юрій Семенюк 659
сьогодні 09:57 Трансфери команд УПЛ: зима 2020
Ігор Саджениця 3290
сьогодні 09:15 УЄФА змінило ігрову схему, щоб в команду року потрапив Кріштіану Роналду
Юрій Семенюк 546
16 січня 17:15 Джошуа проведе бій з Пулєвим: дата і місце
Юрій Семенюк 1439
Новини
Більше новин
Залиште відгук