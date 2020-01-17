УЄФА змінило ігрову схему, щоб в команду року потрапив Кріштіану Роналду

В УЄФА назвали збірну року. Однак після її оголошення у вболівальників виникли сумніви у правдивості результатів.

Збірну року УЄФА попередньо мали оголосити ще 9 січня. Однак ні в цей день, на наступного збірну так і не назвали. Зробили це аж 15 січня.

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За даними Daily Mail, така затримка з оголошеннями результатів голосування (участь в голосуванні взяло понад 2 мільйони вболівальників), була в тому, що в УЄФА думали над тим, як внести в список Кріштіану Роналду. Виявилося, що португалець посів лише четверте місце в голосуванні серед нападників – після Ліонеля Мессі ("Барселона"), Садьо Мане ("Ліверпуль") та Роберта Левандовскі ("Баварія").

Тож в УЄФА вирішили змінити ігрову схему, і замість 4-3-3 використати 4-2-4. Таким чином місця в збірній не виявилося для півзахисника "Челсі" Н'Голо Канте



Збірна року УЄФА за версією вболівальників (ілюстрація: УЄФА)

В УЄФА не приховують, що вони змінили схему, щоб туди потарпив Роналду. "Формування цьогорічної команди року було обрано для відображення голосів вболівальників паралельно з досягненнями гравців у змаганнях УЄФА. Як результат, є п’ять переможців Ліги чемпіонів УЄФА та чотири фіналісти Ліги націй УЄФА (включаючи одного переможця). Формація змінюється регулярно, і цей рік не є винятком", – йдеться в заяві речника УЄФА.

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У попередні роки фанати обирали формацію. За п’ять з останніх шести років це було 4-3-3, за винятком 2017 року, коли використовувався 4-4-2.