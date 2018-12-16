В Англії болбой заробив покарання для суперника й потім загравав з публікою: відео

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В Англії болбой заробив покарання для суперника
В Англії болбой заробив покарання для суперника / twitter.com

У 24 турі англійської Прем'єр-ліги між "Тоттенхемом" та "Вотфордом" стався кумедний епізод за участю болбоя. Хлопчина домігся жовтої картки для гравця гостьової команди.

У компенсований час, коли гравці "Вотфорда" намагалися швидко ввести гру м'яч, що вийшов в аут, на допомогу футболістам "Тоттенхема" прийшов болбой.

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Забравши м'яч, хлопчина удав, що нічого особливого на полі не відбувається. Це розлютило форварда гостей Айзака Саксесса, який агресивно вибив м'яч з рук болбоя.

 

 

Арбітр поєдинку Грем Скотт не обділив епізод увагою і "нагородив" Саксесса жовтою карткою.

Після того, як футболіст отримав гірчичник, задоволений хлопчисько підморгував уболівальникам на трибунах.

"Тоттенхем" же зумів відстояти перевагу в рахунку й виграв матч 2:1.

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Теги: Футбол Спорт Тоттенхем
Джерело: 24 Канал
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