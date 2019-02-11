В Англії футболісти влаштували масову бійку, в якій взяли участь і тренери: відео

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Бійка в матчі "Норвіч" – "Іпсвіч"
Бійка в матчі "Норвіч" – "Іпсвіч" / littlegatepublishing.com

У другій за значимістю футбольній англійській лізі – Чемпіоншипі відбулося східне дербі, в якому "Норвіч" обіграв "Іпсвіч" з рахунком 3:0. Але матч запам'ятався тим, що був перерваний на 3 хвилини через масову бійку.

Конфлікт розгорівся після того, як футболіст "Іпсвіча" Джон Нолан жорстко зіграв проти Макса Ааронса з протилежної команди й ледь не завдав тому травми.

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Після цього футболісти обох клубів почали штовхатися. До них приєдналися резервні гравці, тренери та їх помічники.

 

 

Коучу "трактористів" Полу Ламберту показали червону картку й повели в підтрибунне приміщення. Така ж доля чекала Кріса Домогаллу з "Норвіча". Водночас червоне світло перед собою не побачив жоден з гравців.

Зазначимо, що "Норвіч" очолює турнірну таблицю Чемпіоншипу й претендує на те, щоб з наступного сезону виступати в чемпіонаті Англії. Водночас "Іпсвіч" розташовується на останній позиції.

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Теги: Спорт Футбол
Джерело: 24 Канал
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