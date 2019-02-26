В Англії з'явився послідовник Лобановського, його голи зачаровують: відео

Капітан англійського клубу "Блекберн" Чарльз Малгрю в поточному сезоні другої за значимістю футбольної ліги Англії – Чемпіоншипі демонструє майстерність виконання кутових ударів.

У матчі 34-го туру "Блекберн" грав на виїзді з "Бірмінгем Сіті". Матч завершився результативною нічиєю 2:2.

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На рахунку Малгрю один м'яч, який він забив ударом з кутового.

Гравець збірної Шотландії відзначився вже трьома голами прямим ударом з кутового в цьому сезоні Чемпіоншипа.

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Blackburn's Charlie Mulgrew has scored directly from a corner on three occasions this season pic.twitter.com/WZv4nJJXMc — Goal (@goal) 25 февраля 2019 г.

Всього у 25 іграх поточного сезону 32-річний Малгрю, який грає на позиції захисника, забив вже 9 голів.

Зазначимо, що прямий удар з кутового у футболі називають "сухим листом". Саме цей вид удару прославив легендарного українського футболіста та тренера Валерія Лобановського.

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