24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

В АПЛ найкращі шанси першою відновити футбольні матчі після карантину: ставки букмекерів

- Читать новость на русском
В АПЛ набільге шансів швидше відновити сезон / internewscast

Не секрет, що в Україні карантин продовжили до 24 квітня, тому чи поновляться взагалі матчі Української прем'єр-ліги – залишається загадкою.

Це стосується всіх європейських футбольних чемпіонатів. Ситуація з пандемією коронавірусу залишається напруженою і багато команд не можуть дозволити собі проводити спільні тренування. Проте, аналітики Parimatch змогли дати свій прогноз, який же з турнірів відновиться після карантину першим. Експерти виділили чемпіонати Англії, Німеччини, Франції, Іспанії та Італії.

Важливо Як перебігає коронавірус у людини та як змінюються симптоми впродовж хвороби: інфографіка

Шанси Серії А і Прімери відновити свої чемпіонат першими, за оцінками Parimatch, поки що найнижчі – по 10%. Це й не дивно, адже ці країни на цей момент більше за інших в Європі постраждали від COVID-19. В Італії розмірковують про продовження карантину до кінця липня. Не в кращому становищі й Франція, у якій тільки 12% на те, що Ліга 1 стартує першою серед інших.

Лідером є Англія: Parimatch оцінює шанси АПЛ відновити матчі першою в 47%. Друге місце у Бундесліги – 21%.

Головною умовою відновлення чемпіонатів залишається, звичайно ж, перемога над коронавірусом. До того, поки не буде гарантована безпека команд і вболівальників, великий футбол на стадіони не повернеться. І судячи з того, що пишуть провідні європейські спортивні видання, раніше червня топ-чемпіонати навряд чи відновляться.

Більше про це В УЄФА є три дати відновлення футбольного сезону та запасний план

  • Найбільша кількість хворих на COVID-19 в Європі – в Італії. Там інфіковано коронавірусом понад 105 тисяч осіб (станом на 1 квітня). 12428 людей померло (найвищий показник у світі).
  • На другому місці в Європі (і третьому у світі) – Іспанія – понад 102 тисячі інфікованих осіб. При цьому за один день в країні було зафіксовано понад 6 тисяч випадків зараження. Померло 9053 особи (589 за один день).
  • В Німеччині 71 тисяча інфікованих коронавірусом. Однак смертність від COVID-19 там значно нижча – померла 781 людина.
  • У Франції понад 52 тисячі інфікованих та 3523 тих, хто помер від інфекції.
  • Великобританія замикає топ-5 країн Європи – понад 25 тисяч інфікованих та 1789 померлих осіб.

Варте уваги Вартість футболістів через коронавірус знизиться на 28%: дослідження CIES

Як відрізнити коронавірус від схожих інфекцій / Інфографіка 24 каналу

Слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram

Автор: Ігор Саджениця
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Коронавірус COVID-19 Бундесліга Ла Ліга АПЛ
Коментарі

Читайте також

сьогодні , 13:35 Пенсія з 1 квітня в Україні: хто отримає додаткову тисячу і кому нарахують 500 гривень
Новини України 36292
сьогодні , 11:31 Зірковий футболіст "Баварії" потрапив у ДТП: фото
Футбол 444
сьогодні , 10:17 Олімпійська чемпіонка з лижних перегон потренувалась у компанії ведмедя
Новини біатлону 282
сьогодні , 13:06 Коронавірус в Росії: зафіксовано понад 2700 хворих
Лікування 133448
сьогодні , 11:57 Анна Різатдінова розпочала челендж: обіцяє будь-кого посадити на шпагат за 10 днів (відео)
Інші види спорту 2464
сьогодні , 12:42 Коронавірус в Україні: кількість хворих – 669
Лікування 157456
сьогодні , 11:52 "Viva Stalin": Усик потрапив у черговий скандал
Бокс 1497
сьогодні , 03:59 Посада керівника "Енергоатома" за 5 мільйонів: Лерос продовжив "зливи" про брата Єрмака
Новини України 26308
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
сьогодні 13:31 Коронавірус і спорт – скасовані і перенесені події в режимі онлайн
Михайло Гема
сьогодні 11:57 Анна Різатдінова розпочала челендж: обіцяє будь-кого посадити на шпагат за 10 днів (відео)
Ігор Саджениця
сьогодні 09:43 Тенісистка Даяна Ястремська створила штаб для підтримки людей під час карантину
Софія Кулай
31 березня 21:47 Сенсаційний фіналіст Кубка України показав будівництво стадіону під час карантину: відео
Юрій Семенюк
31 березня 17:35 Вартість футболістів через коронавірус знизиться на 28%: дослідження CIES
Ігор Саджениця

Новини
Більше новин
Залиште відгук