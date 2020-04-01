В АПЛ найкращі шанси першою відновити футбольні матчі після карантину: ставки букмекерів
Не секрет, що в Україні карантин продовжили до 24 квітня, тому чи поновляться взагалі матчі Української прем'єр-ліги – залишається загадкою.
Це стосується всіх європейських футбольних чемпіонатів. Ситуація з пандемією коронавірусу залишається напруженою і багато команд не можуть дозволити собі проводити спільні тренування. Проте, аналітики Parimatch змогли дати свій прогноз, який же з турнірів відновиться після карантину першим. Експерти виділили чемпіонати Англії, Німеччини, Франції, Іспанії та Італії.
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Шанси Серії А і Прімери відновити свої чемпіонат першими, за оцінками Parimatch, поки що найнижчі – по 10%. Це й не дивно, адже ці країни на цей момент більше за інших в Європі постраждали від COVID-19. В Італії розмірковують про продовження карантину до кінця липня. Не в кращому становищі й Франція, у якій тільки 12% на те, що Ліга 1 стартує першою серед інших.
Лідером є Англія: Parimatch оцінює шанси АПЛ відновити матчі першою в 47%. Друге місце у Бундесліги – 21%.
Головною умовою відновлення чемпіонатів залишається, звичайно ж, перемога над коронавірусом. До того, поки не буде гарантована безпека команд і вболівальників, великий футбол на стадіони не повернеться. І судячи з того, що пишуть провідні європейські спортивні видання, раніше червня топ-чемпіонати навряд чи відновляться.
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- Найбільша кількість хворих на COVID-19 в Європі – в Італії. Там інфіковано коронавірусом понад 105 тисяч осіб (станом на 1 квітня). 12428 людей померло (найвищий показник у світі).
- На другому місці в Європі (і третьому у світі) – Іспанія – понад 102 тисячі інфікованих осіб. При цьому за один день в країні було зафіксовано понад 6 тисяч випадків зараження. Померло 9053 особи (589 за один день).
- В Німеччині 71 тисяча інфікованих коронавірусом. Однак смертність від COVID-19 там значно нижча – померла 781 людина.
- У Франції понад 52 тисячі інфікованих та 3523 тих, хто помер від інфекції.
- Великобританія замикає топ-5 країн Європи – понад 25 тисяч інфікованих та 1789 померлих осіб.
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