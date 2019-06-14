В голові лише одне – налаштування на перемогу, – гравець збірної України U-20 Віктор Корнієнко

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Віктор Корнієнко
Віктор Корнієнко / Getty Images

У суботу, 15 червня, збірна України з футболу U-20 зіграє у фіналі Чемпіонату світу. Суперником буде збірна Південної Кореї. "Синьо-жовті"зараз готуються до цього матчу. Зіграє у цій грі й фланговий захисник Віктор Корнієнко.

"Із середи в нас розпочалася цілеспрямована підготовка до поєдинку з Південною Кореєю. Дивимося матчі суперника, уже відбулася теоретична лекція. Серйозний супротивник, який заслужено дістався фіналу. Розбираємо їхні сильні та слабкі сторони, прийдемо до загального рішення щодо дій проти корейців, і, сподіваюся, переможемо", – розповів в коментарі УАФ Віктор Корнієнко.

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За словами гравця, він ще не до кінця усвідомив, що команді вдалося досягти.

Справа навіть не в тому, щоб зрозуміти це – фінал потрібно виграти. Ось коли ми переможемо та візьмемо кубок у руки, тоді прийде розуміння того, що ми зробили. А наразі – ні, тому що в голові лише одне – налаштування на перемогу,
– розповів Віктор Корнієнко.

Нагадаємо, що фінал Чемпіонату світу U-20 Україна – Південна Корея відбудеться 15 червня на Lodz Stadium. Початок о 19.00 за київським часом. 

На шляху до фіналу "синьо-жовті" вийшли з групи, де обіграли США, Катар та поділили очки з Нігерією. В 1/8 підопічні Петракова вибили Панаму, у чвертьфіналі Колумбію, а в півфіналі – Італію.

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Чемпіонат світу U-20
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