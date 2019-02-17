В Ірані відмовилися показувати матч "Баварії": виною всьому жінка-арбітр
Іранське телебачення вирішило не показувати трансляцію матчу 22-го туру німецької Бундесліги між "Аугсбургом" і "Баварією".
Причиною відмови від трансляції стала жінка-арбітр, повідомляє Frankfurter Allgemeine Zeitung.
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Головним суддею протистояння була Бібіана Штайнгаус. Вона є єдиною жінкою-арбітром, яка судить матчі Бундесліги й працює у вищому німецькому дивізіоні з 2017-го року.
Штайнгаус з'явилася на полі в стандартній екіпіровці арбітра, яка передбачає шорти. Скасування трансляції матчу відбулася через те, що на іранському телебаченні заборонено показувати жінку в шортах.
Зазначимо, що чинні чемпіони Німеччини здобули вольову перемогу 2:3.
Джерело: 24 Канал
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