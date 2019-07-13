В Іспанії розгорівся скандал через перехід Грізманна в "Барселону": всі деталі

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Антуан Грізманн
Антуан Грізманн / twitter.com/fcbarcelona

У п'ятницю, 12-го липня, Антуан Грізманн офіційно став футболістом каталонської "Барселони". Іспанський гранд активував пункт про викуп футболіста за 120 мільйонів євро.

Відступні за Грізманна, який 15-го травня оголосив, що покине "матрацників", складали 200 мільйонів євро. Проте 1-го липня вони зменшилися до 120 мільйонів євро, чим і вирішила скористатися "Барселона".

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Однак "Атлетіко" на своєму сайті повідомив, що підозрює, що "Барселона" домовилася з футболістом швидше, тому наполягають, що повинні отримати 200 мільйонів. Тобто "синьо-гранатові" повинні доплатити 80 мільйонів євро.

У зв'язку з цим мадридський клуб вивчає можливість судового розгляду.

За інформацією журналіста Marca Давіда Санчеса, мадридський клуб має у своєму розпорядженні документи, які підтверджують, що "Барселона" погодила умови особистого контракту з 28-річним форвардом ще 9 березня, і тому наполягають, що повинні отримати на 80 мільйонів євро більше.

Президент "Атлетіко" Енріке Сересо підтвердив, що клуб має докази.

"Атлетіко" виступив із заявою, тому що у нас є докази. Ми проведемо розгляд і будемо вимагати суму, яку ми вважаємо необхідною,
– цитує Сересо Football Espana.

Грізманн підписав контракт зі своїм новим клубом на наступні п'ять сезонів, аж до 30 червня 2024 року, з пропозицією про викуп у 800 мільйонів євро.

28-річний футболіст у 2014 році перейшов з іспанського клубу "Реал Сосьєдад" в мадридський "Атлетіко". За "матрацників" Грізманн виступав до кінця сезону 2018/2019. Усього за кар'єру Антуан провів 459 матчів, забив 185 голів та віддав 68 результативних передач.

Разом з "Атлетіко" Грізманн став володарем Суперкубка Іспанії (2014), переможцем Ліги Європи (2017/18), володарем Суперкубка УЄФА (2018). Грізманн чемпіон світу 2018 року у складі збірної Франції. Срібний призер чемпіонату Європи 2016 року.

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Теги: Футбол Спорт Новини Спорту ФК Барселона Атлетіко
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