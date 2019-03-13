В "Карпатах" прокоментували травму Мар’яна Шведа

Півзахисник львівських "Карпат" Мар’ян Швед отримав травму на тренуванні команди. Відтак пропустив останній матч "зелено-білих" проти "Шахтаря" у чемпіонаті України. У клубі прокоментували ушкодження футболіста.

Перед тим шотландські ЗМІ, з посиланням на слова тренера "Карпат" Фабрі Гонсалеса, заявили, що у Мар’яна Шведа розрив м’яза стегна. Через це футболіст більше не зіграє за "Карпати" у цьому сезоні.

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Як йдеться на сайті "Карпат", "кращий бомбардир команди тренується в загальній групі та готується до недільного матчу на рівні з усіма". Однак чи зіграє він проти "Маріуполя" у неділю, 17 березня – поки невідомо. Рішення прийматиме головний тренер "Карпат" Фабрі Гонсалес.

Пильна увага шотландських ЗМІ до Мар’яна Шведа пов’язана з тим, що гравець взимку підписав контракт з "Селтіком". Шотландський клуб заплатив за українця 2 мільйони євро. Однак до "Селтіка" гравець перебереться лише влітку 2019 року. Поки він гратиме за "Карпати" на правах оренди.