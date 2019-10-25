В матчі українських баскетболістів був встановлений рекорд НБА

В матчі регулярного чемпіонату НБА між "Детройт" та "Атлантою" був встановлений новий рекорд. У цьому матчі зіграв 42-літній Вінс Картер.

Для Картера цей матч став рекордним – він зіграв у 22 сезонах НБА, що до цього не вдавалося жодному іншому баскетболісту.

Загалом Картер у цьому матчі зіграв лише дещо більше 10 хвилин. За цей час він віддав лише одну результативну передачу.

Читайте також: Зіркового новачка НБА дискваліфікували на 25 матчів через допінг

Варто нагадати, що матч "Детройт" – "Атланта" став українським дербі в США. За першу команду виступає українець Святослав Михайлюк, а за "Аталанту" – Олексій Лень. Однак у цьому матчі зіграв лише останній, гравець "Пістонс" всю гру просидів у запасі.

Матч закінчився перемогою "Атланти".