В матчі українських баскетболістів був встановлений рекорд НБА

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Вінс Картер
Вінс Картер

В матчі регулярного чемпіонату НБА між "Детройт" та "Атлантою" був встановлений новий рекорд. У цьому матчі зіграв 42-літній Вінс Картер.

Для Картера цей матч став рекордним – він зіграв у 22 сезонах НБА, що до цього не вдавалося жодному іншому баскетболісту.

Загалом Картер у цьому матчі зіграв лише дещо більше 10 хвилин. За цей час він віддав лише одну результативну передачу.

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Варто нагадати, що матч "Детройт" – "Атланта" став українським дербі в США. За першу команду виступає українець Святослав Михайлюк, а за "Аталанту" – Олексій Лень. Однак у цьому матчі зіграв лише останній, гравець "Пістонс" всю гру просидів у запасі.

Матч закінчився перемогою "Атланти".

 

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Теги: Спорт Баскетбол Новини Спорту Олексій Лень Святослав Михайлюк
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