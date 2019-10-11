В Одесі відбулися всеукраїнські змагання з серфінгу: фото

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Змагання серферів в Одесі
Змагання серферів в Одесі / Фото організаторів

У четвер, 10 жовтня, в Одесі на пляжі Аркадія пройшли другі всеукраїнські змагання по одному з найбільш видовищних водних видів спорту – серфінгу – ARCADIA 2019. У турнірі взяли участь 27 спортсменів з усієї України віком від 11 до 52 років. Організатором виступила Українська федерація серфінгу (USF).

Серфери (райдери) змагалися в трьох категоріях: Surfing Men's Open, Surfing Women's Open і SUP-Surfing Men's Open. Вперше для дівчат була виділена окрема категорія.

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Оцінювали спортсменів в залежності від складності та якості виконуваних маневрів на хвилі. Також на оцінки суддів впливала висота обраної серфером хвилі. В цей день в Одесі через сильний вітер висота хвиль сягала півтора метра, що сприяло проведенню змагань. На демонстрацію навичок учасникам давали по 20 хвилин, після чого кращі виходили в наступний раунд.

Призові місця в класичному серфінгу серед чоловіків посіли Василь Кордиш, Ярослав Домбровський та Антон Катеринюк. Серед жінок переможницями стали Анастасія Темірбек, Маша Бондар та Вікторія Качанівська. Фіналістами серед SUP-серферів стали Микита Степченко, Дмитро Михайлов і Дмитро Єфімов.

Переможці отримали цінні призи у вигляді серфскейтів, балансбордів, грошових сертифікатів на покупку спорядження для серфінгу, а також рюкзаки, пончо, кепки та медалі, виготовлені з переробленого пластику.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Водні види спорту
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