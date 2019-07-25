В "Олександрії" розповіли, де гратимуть домашні матчі Ліги Європи

Футбольний клуб "Олександрія" проводитиме домашні матчі Ліги Європи сезону 2019/2020 у Львові. Клуб з Олександрії гратиме на "Арені Львів".

Президент "Олександрії" Сергій Кузьменко підтвердив, що домашні матчі команди в Лізі Європи будуть проводитися у Львові.

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Намагалися провести роботу, щоб матчі були якомога ближче до Олександрії. Опрацьовували варіанти з Дніпром, Полтавою, Кривим Рогом. Однак позитивних сигналів від УЄФА, що варіанти з цими містами доречні, не було.



Тому вибрали найбільш українське місто Львів, де "Олександрія" буде демонструвати Європі можливості українського футболу,

– сказав Кузьменко журналістам "Футбол news".

19-го липня стало відомо, що в УЄФА прийняли рішення, що місто Олександрія не відповідає вимогам регламенту змагань Ліги Європи 2019/2020. Таким чином ФК "Олександрія" не зможе проводити домашні матчі Ліги Європи на стадіоні "Ніка".

У поясненні зазначено, що Олександрія розташовується занадто далеко від аеропортів Кривого Рогу, Дніпра й Києва.

"Олександрія" вперше у своїй історії пробилася у груповий етап Ліги Європи. Підопічні Володимира Шарана стали бронзовими призерами чемпіонату України, що дозволило команді напряму потрапити в ЛЄ.

Хто ще представляє Україну в єврокубках?

Гарантовано на груповому етапі Ліги чемпіонів виступить донецький "Шахтар". "Гірники" стали чемпіонами України, що дозволило їм напряму пробитися у груповий етап ЛЧ.

Київське "Динамо" також представляє Україну в Лізі чемпіонів. Однак кияни повинні пройти кваліфікацію, щоб зіграти на груповому етапі. Першим суперником "біло-синіх" у кваліфікації буде бельгійський "Брюгге".

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З другого кваліфікаційного раунду свій шлях у Лізі Європи розпочала луганська "Зоря". Підопічні Віктора Скрипника поборються за вихід у третій раунд з чорногорським клубом "Будучност".

Якщо "Зоря" пройде "Будучност", то в наступному раунді зіграє з переможцем пари "Осієк" (Хорватія) – ЦСКА (Софія, Болгарія). Перший матч відбудеться на полі суперників.

З третього кваліфікаційного раунду у Лізі Європи стартує "Маріуполь". "Азовці" зіграють проти переможця пари "АЗ Алкмаар" (Нідерланди) – "Хекен" (Швеція). Перший матч азовська команда зіграє на власному полі.