В оргкомітеті Олімпіади-2020 зробили офіційну заяву щодо скасування Ігор через коронавірус

Глава оргкомітету Олімпійських ігор-2020 на Токіо Тосіро Муто прокоментував слова члена МОК Річарда Паунда про те, що турнір можуть скасувати, якщо ситуація з коронавірусів не піде на спад у найближчі два місяці.

Раніше Річард Паунд повідомляв, що літні Олімпійські ігри-2020 в Токіо можуть бути скасовані, якщо ситуація з новим коронавірусом не піде на спад у найближчі два місяці.

Читайте також: Які шанси на скасування Олімпіади та Євро-2020 через коронавірус: прогноз букмекерів

"Наша головна ідея полягає в тому, що ми продовжуємо підготовку до Олімпіади і Паралімпіади відповідно до встановленого плану. Поки ситуацію з коронавірусом важко спрогнозувати, але ми зробимо все, щоб Ігри були безпечними. Ніколи не чули про те, що кінець травня – це крайній термін. Коли ми запитали про це, то отримали відповідь, що це не позиція МОК.

Ігри не відміняються. Але навіть якщо Олімпіаду б скасували, то МОК продовжив би фінансувати спорт і Національні олімпійські комітети. Але планів щодо скасування Ігор немає. Ми скасовували Ігри в минулому у воєнний час... Це просто питання спостереження за ситуацією,

– цитує члена МОК Джона Коутса Sydney Morning Herald.

Літня Олімпіади-2020 на Токіо повинна пройти з 24 липня по 9 серпня.