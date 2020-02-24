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В Росії 11-літні хокеїсти влаштували масову бійку під час гри: відео

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Бійка дитячих команд в Росії / Кадр з відео

Фінал хокейного турніру між 11-літніми хокеїстами клубів "Волгарь" та "Лада" в Тольятті закінчився масовою бійкою.

На кадрах з відео видно, як 11-літні хокеїсти щосили гамселять один одного. Однак що стало причиною бійки – невідомо. При цьому участь у сутичці взяли й запасні гравці, в тому числі й воротарі. 

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Для того, щоб допомогти суддям зупинити бійку, на майданчик також вийшли тренери команд.

Дивіться відео бійки дитячих команд в Росії

Варто відзначити, що в Росії учасникам сутичок під час спортивних подій загрожує дисциплінарне покарання.

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Новини Росії Новини Спорту Спорт Хокей
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