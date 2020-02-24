В Росії 11-літні хокеїсти влаштували масову бійку під час гри: відео
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Фінал хокейного турніру між 11-літніми хокеїстами клубів "Волгарь" та "Лада" в Тольятті закінчився масовою бійкою.
На кадрах з відео видно, як 11-літні хокеїсти щосили гамселять один одного. Однак що стало причиною бійки – невідомо. При цьому участь у сутичці взяли й запасні гравці, в тому числі й воротарі.
Оце так: На арені російського "Зеніту" стоять снайпери, коли матч відвідує Путін, – журналіст
Для того, щоб допомогти суддям зупинити бійку, на майданчик також вийшли тренери команд.
Дивіться відео бійки дитячих команд в Росії
Варто відзначити, що в Росії учасникам сутичок під час спортивних подій загрожує дисциплінарне покарання.
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