В Росії матч дитячих хокейних команд завершився масовою бійкою з викриками батьків: відео

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Дитяча бійка в хокеї
Дитяча бійка в хокеї / Фото з відкритих джерел

Хокейний матч дитячого турніру в Саратові (Росія) завершився масовою бійкою. На льоду зійшлися гравці 2009 року народження.

Після фінальної сирени один з гравців "Аксая" вразив порожні ворота суперника. Тут же на льоду спалахнула бійка команда на команду.

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Суддівська бригада в ситуацію не втручалася, а після закінчення не стала карати нікого з гравців. Тільки тренеру вдалося зупинити бійку.

Сама зустріч, яка проходила на льоду палацу спорту "Кристал", завершилася перемогою "Комети". Хокеїсти з Самари переграли однолітків з Ростовської області (ХК "Аскай) з рахунком 7:3. 

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Теги: Спорт Новини Спорту Новини Росії Хокей
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