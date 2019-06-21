В Росії розграбували стадіон, який приймав матчі ЧС-2018

Стадіон "Волгоград Арена", який приймав матчі чемпіонату світу з футболу 2018 року, не буде найближчим часом приймати спортивні заходи.

Як повідомляє Telegram-канал "Експорт", арені не видали сертифікат на проведення матчів чемпіонату Росії через те, що з об'єкта в невідомому напрямку вивезли обладнання.

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"Кажуть, що справа не тільки в зливовій каналізації біля стадіону, яку доведеться переробляти. Є питання і до обладнання, частину якого просто вивезли після чемпіонату світу. За стадіоном треба було стежити, але у Волгограді цього не робили", – йдеться в повідомленні джерела.

Цікаво, що на будівництво стадіону у Волгограді витратили 19,5 мільярда рублів (307 мільйонів доларів).

45-тисячна "Волгоград Арена" побудована до чемпіонату світу-2018. На ній пройшли чотири матчі групового етапу. У сезоні-2018/19 на цьому стадіоні в чемпіонаті Росії грав "Ротор", який виступає у другій лізі Росії. У середньому на домашні матчі волгоградців приходили 18 724 глядачів.

Декілька днів тому Спорт 24 писав, що у тому ж Волгограді розмило схил біля міської футбольної арени. Після сильної зливи ґрунт з'їхав на дорогу, внаслідок чого виникли гігантські калюжі.

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