В Росії загадково помер відомий боєць MMA у віці 21 року: відео останнього бою

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Помер Аркадій Лісін
Помер Аркадій Лісін / Фото з відкритих джерел

У російському Краснодарі раптово помер талановитий 21-річний боєць змішаних єдиноборств (MMA) Аркадій Лісін.

Як повідомили в організації Prime Fight Management, причини смерті спортсмена з'ясовуються. Лісін за свою кар'єру в MMA здобув шість перемог і зазнав дві поразки.

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Також Аркадій Лісін ставав чемпіоном Prime Selection в 2016 році. Спортсмен виступав на міжнародному турнірі з самбо "Плотформа S-70" у 2017 році.

Влітку 2018 року Аркадій в заключному бою фестивалю в Ростові-на-Дону, де місцеві бійці боролися з представниками Краснодара, переміг Бенісіо Єгорова, і більше в октагоні росіянин з тих пір не з'являвся.

Що таке MMA?
Бойові мистецтва (часто звані "боями без правил"), що представляють собою поєднання безлічі технік, шкіл і напрямів єдиноборств. ММА поєднує ударну техніку і боротьбу як в стійці (клінч), так і на підлозі (партер).

Ранні змагання зі змішаних єдиноборств мали мінімум правил, і у зв'язку з критикою спорту як "кривавої бійні" були введені додаткові обмеження для підвищення безпеки спортсменів та залучення нових глядачів. Сучасні ММА є одним з найбільш швидко розвиваються видів спорту.

Дивіться відео останнього бою Аркадія Лісіна

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Теги: Спорт Змішані єдиноборства
Джерело: 24 Канал
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