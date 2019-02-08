В Росії застрелили відомого боксера, який виграв титул в окупованому Криму

В четвер, 7 лютого, в Бєлгороді був убитий професійний боксер, переможець першості Росії Олександр Костромін. Тіло спортсмена з вогнепальним пораненням знайшли поруч з його будинком.

Про це повідомили в Слідчому управлінні СК РФ по Бєлгородській області, передає ТАСС.

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"Тіло Костроміна з вогнепальним пораненням було виявлено в четвер увечері недалеко від будинку, де він проживав. На даний момент на місці працює оперативно-слідча група", – розповіли у відомстві.

Олександру Костроміну 9 лютого мало виповнитися 30 років. Він виступав у ваговій категорії до 80 кг. Свій перший серйозний бій спортсмен провів в 2005 році, ставши переможцем першості Росії. У 2014 році взяв "золото" міжнародного турніру з боксу в Криму.

Костромін провів на професійному рингу три бої, і всі виграв. 16 лютого мав відбутися четвертий – в Ризі.

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