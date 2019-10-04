В УАФ відверто розповіли про перспективи Шевченка очолити "Мілан"

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Андрій Шевченко
Андрій Шевченко / УАФ

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко прокоментував інформацію про пропозицію тренеру національної збірної України Андрію Шевченку очолити "Мілан".

Раніше в італійській пресі з'явилася інформація, що Шевченко погодився очолити "Мілан", якщо йому дозволять привести свій тренерський штаб, який працює з ним у національній команді.

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"У нас все чудово. Шевченко має контракт, який завершується влітку 2020 року, якраз після чемпіонату Європи. І немає ніяких підстав його розривати", – сказав Павелко.

Також помічник Андрія Шевченка в тренерському штабі збірної України Андреа Мальдера, стверджує, що перехід до "Мілана" наразі не розглядається.

Андрій і весь тренерський штаб зосереджені тільки на одній меті – вивести Україну на Євро-2020. Всі знають, що Шевченко грав за Мілан, тому логічно, що його пов'язують з роботою там. Однак, наскільки я знаю, конкретних пропозицій від Мілана не було. Шевченко продовжує розвиватися, і в майбутньому його шлях з цією командою може перетнутися. Але це не варіант найближчим часом,
– сказав Мальдера в коментарі lmilanista.it.

"Мілан" невдало стартував у чемпіонаті під керівництвом Марко Джампаоло: в 6 стартових турах команда набрала 6 очок і забила лише 4 голи. У суботу, 5 жовтня, "россонері" на виїзді зустрінуться з "Дженоа".

Раніше Спорт24 у власному матеріалі розібрав декілька моментів, чому наразі Андрію Шевченко не варто очолювати "Мілан".

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Новини Спорту Футбол Спорт Андрій Шевченко ФК Мілан
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