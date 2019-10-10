В УХЛ назвали найкращу шайбу у чемпіонаті у вересні: відео

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Віктор Захаров
Віктор Захаров / ХК "Донбас"

Українська хокейна ліга та Parimatch продовжують традицію щомісячного вручення нагород кращим гравцям чемпіонату Української хокейної ліги - Парі-Матч.

Автором кращої шайби у вересні став капітан "Донбасу" Віктор Захаров. Залишившись в меншості, донеччани організували момент біля чужих воріт, і Олександр Яковлєв відмінною передачею знайшов Віктора Захарова, який виїхав з-за спини воротаря "Кременчука".

Відео найкращої шайби вересня у виконані Віктора Захарова (дивитися з 0:38)

Щодо решти нагород, то кращим голкіпером вересня став воротар "Кременчука" В'ячеслав Новицький. У п'яти матчах голкіпер пропускав в середньому 1 шайбу за гру та відбивав 95,2% кидків. А у зустрічах з "Білим Барсом" та МХК "Динамо" воротар "містян" залишив свої ворота на замку.

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Кращим гравцем оборони був названий захисник "Дніпра" Сергій Дорофєєв. Хокеїст відзначився дублем у матчі-відкритті сезону проти "Донбасу", а також віддав 7 результативних передач і заробив показник корисності +8.

Кращим форвардом місяця став нападник "Дніпра" Мікс Ліпсбергс. Латиш також закинув дві шайби у ворота донеччан, по разу відзначився у воротах "Кременчука" та "Крижаних Вовків", і зробив покер в матчі проти МХК "Динамо". При 10 (8+2) набраних очках форвард заробив показник корисності +5.

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Хокей
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