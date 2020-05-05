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В Україні дозволять тренування, смерть відомого українського тренера: новини спорту 4 травня

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Головні новини спорту 4 травня
Головні новини спорту 4 травня / ФК "Шахтар"

У понеділок, 4 травня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.

В Україні з 11 травня будуть дозволені тренування у командних видах спорту. Рішення прийняв уряд на позачерговому засіданні 4 травня.

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З 11 травня розпочнеться зняття певних обмежень, як це передбачалося у плані виходу з карантину від уряду. Команди повинні будуть тренуватися на закритих базах.

Дозвіл на тренування у командних видах спорту "відкриє двері" перед Українською Прем'єр-лігою (УПЛ). Там заявляли, що футбольний сезон вдасться відновити, якщо уряд дозволить тренуватися з 11 травня.

Один з найавторитетніших тренерів в українському велоспорті Євген Штермер помер за кермом власного автомобіля у Миколаєві.

Повертаючись з тренування, тренеру стало погано, і він втратив свідомість. Коли Штермеру стало погано, він встиг загальмувати та зупинив автомобіль просто посеред дороги. Перехожі викликали швидку допомогу. Втім лікарі, які прибули на виклик, лише констатували смерть 76-річного чоловіка.

Що відомо про Євгена Штермера

Штермер був одним з найбільш авторитетних тренерів в українському велоспорті. В останні роки життя він працював у Миколаївській обласній школі вищої спортивної майстерності.

Серед вихованців Євгена Штермер близько півтора десятка учасників Олімпійських ігор, чемпіонатів світу, Європи, призерів і переможців інших престижних змагань.

За успіхи у своїй роботі тренер був нагороджений званнями "Заслужений тренер України" та "Заслужений працівник фізичної культури України", а також орденом "За заслуги".

4 травня гравець італійської "Аталанти" Руслан Маліновський святкує своє 27-річчя. Спорт24 пропонує вашій увазі коротку біографію лідера національної команди України.

Авторитетний журнал France Football визначив найкращий гол в історії Ліги чемпіонів. Перемогу здобув француз Зінедін Зідан. Гол Зінедіна Зідана за "Реал" у ворота "Баєра" у фіналі Ліги чемпіонів-2001/02 є найкращим м'ячем в історії турніру.

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"Реал" тоді переміг з рахунком 2:1. Зідан забив переможний м'яч на 45 хвилині після навісу Роберто Карлоса. Француз у дотик пробив злету лівою ногою точно у верхній кут воріт.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Карантин в Україні 2020 Ліга чемпіонів УПЛ Велоспорт Втрати Руслан Маліновський Футбол Новини Спорту Спорт
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