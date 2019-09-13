В Україні планують проведення хокейного матчу просто неба на футбольному стадіоні

У Києві відбулася презентація четвертого сезону чемпіонату Української хокейної ліги - Парі-Матч.

Виконавчий директор УХЛ Олексій Брага представив підсумковий звіт сезону 2018/19, і анонсував нові проєкти Ліги, серед яких "Матч всіх зірок УХЛ", УХЛ BusinessHub для неформального спілкування представників ЗМІ, бізнесу та культури, створення нової комунікаційної платформи для спілкування з журналістами.

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Також в планах Ліги на найближчі два роки значиться проведення "Зимової класики" – хокейного матчу просто неба на футбольному стадіоні.

Генеральний директор Української хокейної ліги Сергій Варламов розповів про домовленості з Федерацією хокею України

"Нещодавно ми досягли домовленості з Федерацією хокею України, і права на проведення чемпіонату України з хокею передані нам на 3 роки. Це означає, що наступні 3 сезони також будуть організовані Українською хокейною лігою. 5 команд з 6 є приватними, а значить не дотуються з державного або місцевого бюджетів. І це при тому, що хокей є одним з найдорожчих командних видів спорту для батьків, дітей і керівників команд", – зазначив Сергій Варламов.

Він також наголосив на важливості підтримки з боку соціально-відповідального бізнесу.

"Хочеться висловити особливу подяку тим людям і компаніям, які підтримують спорт в Україні. В першу чергу, я говорю про Parimatch, які є нашим титульним спонсором. Наші відносини є дружніми, і я дуже радий оголосити про перепідписання контракту на наступний сезон", – додав Сергій Варламов.

Представник ТМ Parimatch Вадим Місюра відзначив прогрес українського хокею.

"Уже четвертий рік поспіль ми будемо партнерами Української хокейної ліги, і нам приємно стежити за прогресом українського хокею. Це не просто контракт з маркетинговими проявами. Це дійсно системна підтримка українського спорту з цікавими проєктами "Найкращий гравець місяця" та "Тренування із зіркою". Ми впевнені, що наступний сезон стане ще цікавішим та насиченим", – додав Вадим Місюра.

Перший матч в сезоні буде зіграний вже 14 вересня.