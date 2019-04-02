В чемпіонаті України з футболу може з'явитися клуб із Білорусі, за який виступає Мілевський

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"Динамо" Брест може потрапити у чемпіонат України
"Динамо" Брест може потрапити у чемпіонат України / Фото з відкритих джерел

Білоруський клуб Артема Мілевського "Динамо" з Бреста посварився з керівництвом місцевої Федерації футболу і розглядає варіант переходу в інший чемпіонат.

В інтерв'ю "Прессбол" керівник брестського "Динамо" Олександр Зайцев розповів, що в клубі контактували з представниками України, Польщі та Литви.

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Я тричі зустрічався з керівництвом Федерації футболу України, кілька разів були і в Польщі. Ці варіанти, безумовно, складні. У нас не збігаються календарі. Крім того, це великі країни, зі своїми пасьянсами. Прихід нового сильного колективу порушує якийсь баланс. І нам довелося б витратити певний час, щоб пробитися з нижчих ліг наверх.

"Але найдалі просунулися в плані відходу в чемпіонат Литви. У нас було певне листування з тамтешньою Федерацією футболу. Календарі збігаються, ліміту на легіонерів немає. Єдине складне питання – як виняток ввести команду відразу у вищу лігу", – сказав Зайцев.

До слова, причиною конфлікту клубу та Федерації стала заборона на реєстрацію нових футболістів у "справі Савицького" – брестський клуб відмовився виплатити "Німану" 265 тисяч доларів за підготовку футболіста Павла Савицького і подав апеляцію в Спортивно-арбітражний суд Лозанни.

У складі білоруського клубу Артем Мілевський провів 38 матчів, забив 10 голів і зробив 13 гольових передач.

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Теги: Спорт Новини Спорту Динамо УПЛ Футбол
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