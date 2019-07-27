В УПЛ різко відповіли клубам щодо єдиного телепулу, але нічого не зможуть вдіяти

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В УПЛ різко відповіли клубам щодо єдиного телепулу, але нічого не зможуть вдіяти

Українська прем’єр-ліга та Телерадіокомпанія "Україна" (куди входять телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2") уклали угоду на трансляцію усіх матчів УПЛ протягом найближчих трьох сезонів. Однак чотири клуби так і не погодилися на створення єдиного телепулу.

Чотири клуби – це "Динамо", "Зоря", "Десна" та "Дніпро-1". За попередніми даними, вони окремо уклали угоди з медіахолдингом "1+1" (куди входять телеканали "2+2" та "УНІАН". Однак в УПЛ заявили, що ці клуби порушили закон.

"УПЛ повідомила клуби, які не погодились із рішенням щодо єдиного мовника, своїм листом про те, що така поведінка не є законною та не відповідає інтересам Ліги в цілому та більшості клубів зокрема", – йдеться в заяві на сайті УПЛ.

Президент УПЛ Томас Грімм у коментарі football.ua пояснив, у чому порушення.

У клубів немає повноважень продавати свої телеправа іншим каналам. Телеправа, медіаправа належать УПЛ, тому клуби не мають права продавати їх телеканалу "2+2",
– заявив Томас Грімм.

"Разом із тим, у відповідь на численні спекуляції щодо майбутніх кроків, у тому числі юридичних, що випливають із цієї ситуації, УПЛ заявляє, що має намір уникнути ескалації ситуації, що склалась, не допустити виникнення нових конфліктних чи скандальних ситуацій. Тому УПЛ на даний момент не має наміру ставити питання про впровадження дисциплінарних санкцій щодо клубів, які відмовляються співпрацювати з Офіційним мовником, а Офіційний мовник не намагатиметься отримати доступ на стадіони цих клубів проти їх волі", – запевнили в УПЛ.

При цьому "Динамо" та "Зоря" і далі планують показувати свої матчі на каналі "2+2".

Так, ми отримали лист від УПЛ. Не дивлячись на це, ми продовжимо транслювати домашні поєдинки на телеканалах "2+2" та "УНІАН". Санкції від УПЛ? А які можуть бути санкції? Ну знімуть вони "Динамо" та "Зорю" з чемпіонату, що далі? 
– заявив директор "Зорі" Сергій Рафаїлов.

Відтак поки не до кінця зрозуміло, на яких каналах будуть транслювати матчі цих чотирьох клубів. Вже у середу, 31 липня, "Дніпро-1" зіграє домашній матч проти "Олімпіка". "Десна" ж перший домашній матч зіграє у суботу, 3 серпня, проти "Ворскли". "Зоря" перший домашній матч зіграє у неділю, 4 серпня, проти "Дніпро-1". "Динамо" ж вперше вдома зіграє аж 10 серпня (базова дата) проти "Шахтаря".

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Теги: Спорт Футбол УПЛ Медіа
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