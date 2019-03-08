В УЄФА пояснили суперечливі рішення арбітрів у Лізі чемпіонів після використання VAR: фото

УЄФА на офіційному сайті опублікував пояснення, чому арбітр Дамір Скоміна призначив пенальті у ворота ПСЖ в матчі з "Манчестер Юнайтед", чому арбітр Фелікс Брих зарахував третій гол "Аякса" у ворота "Реала" та, чому Джюнейт Чекір призначив пенальті у ворота "Роми" в матчі з "Порту".

У компенсований час матчу ПСЖ – МЮ словенський арбітр призначив одинадцятиметровий за допомогою VAR, зафіксувавши гру рукою з боку захисника ПСЖ Преснеля Кімпембе.

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"Відеоасистент рефері вивчив доступні повтори, зняті з різних кутів, і рекомендував головному арбітру переглянути біля бровки інцидент у штрафному. Оскільки головний арбітр не зміг чітко оцінити епізод в динаміці гри, він переглянув його на повторі біля бровки згідно з протоколом VAR, в якому подібні випадки описуються як серйозний пропущений інцидент.

Після перегляду головний арбітр підтвердив, що дистанція польоту м'яча не була короткою і удар не був несподіваним. Рука захисника була притиснута до корпусу й дозволила захиснику збільшити площу тіла, завдяки чому політ м'яча в напрямку воріт був перерваний. Тому арбітр призначив пенальті", – йдеться у повідомленні на офіційному сайті УЄФА.

Щодо матчу "Реал" – "Аякс", то в епізоді, що передував гольовому удару Душана Тадіча, була підозра, що м'яч залишив поле. Рефері звернувся по допомогу до відеоарбітрів і в підсумку прийняв рішення зарахувати гол.

"Бригада VAR ретельно вивчила всі доступні зображення і повтори, зняті з різних кутів. Жоден з них не дав беззаперечного доказу, що м'яч повністю вийшов за межі поля. Асистент рефері, який займав оптимальну позицію, також підтвердив, що м'яч повністю не перетнув бокову лінію. Тому перегляд повтору не був потрібен. Отже, рефері прийняв правильне рішення, коли не став втручатися і зарахував гол", – йдеться у повідомленні УЄФА.

Врешті-решт, в УЄФА пояснили спірне пенальті в матчі "Порту" – "Рома" в додатковий час.

"Після перевірки стану "поза грою", яка підтвердила, що атакувальний футболіст не перебував у офсайді, VAR запитав рефері, чи бачив той затримку суперника з боку захисника "Роми". Суддя підтвердив, що не помітив затримки в динаміці гри й попросив підготувати повтор моменту для перегляду біля бровки. У результаті перегляду суддя переконався, що за порушення у вигляді затримки суперника повинен бути призначений пенальті", – констатували в УЄФА.

Зазначимо, що "Манчестер Юнайтед" завдяки пенальті зумів перемогти ПСЖ 3:1 та вийшов до наступного раунду. У свою чергу "Аякс" розгромив "Реал" 4:1 і теж гратиме в 1/4 фіналу. Також пенальті допоміг вийти в наступний раунд "Порту".

Компанію "Порту", МЮ та "Аяксу" у чвертьфіналі складе англійський "Тоттенхем", який переміг "Боруссію" Д.

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