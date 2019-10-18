В УЄФА прийняли рішення розводити збірні Росії та Косово

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В УЄФА прийняли рішення розводити збірні Росії та Косово
В УЄФА прийняли рішення розводити збірні Росії та Косово / uefa.com

Команди з Косово і Росії будуть відокремлені на змаганнях під егідою УЄФА. Надзвичайна група УЄФА зібралася 16 жовтня, щоб обговорити ситуацію в матчах між командами з Косово і Росії.

Проблема виникла, адже жіночі збірні Косово та Росії потрапили в одну відбіркову групу в рамках відбору жіночого Євро-2021. Як відомо, Росія не визнає незалежність Косово.

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В УЄФА вирішили, що кваліфікаційні матчі Євро-2021 серед жінок між двома командами, які вже заплановані в групі A, будуть організовані двома асоціаціями на нейтральному полі.

Також в УЄФА повідомили, що, "беручи до уваги ризики безпеки, пов'язані з матчами між командами з Росії та Косово, Надзвичайна група вирішила, що ці дві команди більше не будуть протистояти одне одному на будь-яких майбутніх змаганнях УЄФА".

Що відомо про Косово?

Косово – це частково визнана на Балканах держава. Повному визнанню незалежності Косова заважає той факт, що цього не визнає сама Сербія, від частини території якої й відкололась держава.

Причин для відокремлення Косова було одразу декілька:

  • етнічна – більшість мешканців Косова (близько 92%) є албанцями;
  • релігійна – косовари, як і албанці, сповідують іслам, а основною релігією Сербії є православ'я;
  • політична – політика Косова абсолютно відрізняється від Сербії, яка є активною прихильницею Росії.

До слова, Україна досі офіційно не визнала незалежності Косова, прийнявши позицію вичікування ще у 2008 році. При цьому Косово на знак солідарності з ЄС та США у 2014 році підтримало запровадження санкцій проти Росії, яка вторглась на територію України.

Зазначимо, що в рамках відбору до чемпіонату світу 2018 року Косово потрапило до однієї групи з українською командою. Матчі були організовані на нейтральній території.

Ймовірно, що Косово та Росія будуть розведені на груповому етапі Євро-2020. Росіяни вже кваліфікувалися на чемпіонат Європи, коли косовари продовжують боротьбу.

Якщо ж Косово вийде на чемпіонат Європи, то команди мають всі шанси зіграти в раунді плей-офф. Один з матчів плей-офф відбуватиметься у Росії.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Росії Спорт Футбол УЄФА Косово
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