В УЄФА відреагували на стан газону на НСК "Олімпійський" перед матчем "Динамо" – "Челсі"

Перед матчем проти "Динамо" у Києві на НСК "Олімпійський", головний тренер "Челсі" Мауріціо Саррі пожалівся на стан газону.

Головний тренер "Челсі" назвав поле поганим та небезпечним.

"Катастрофа. Поле погане, вважаю його небезпечним. Можливо, причина в зимі: грав тут у вересні, і поле було прекрасним. Не можу зрозуміти, чому УЄФА не приділяє цьому увагу", – заявив перед матчем Мауріціо Саррі.

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В УЄФА відреагували на ці слова тренера "Челсі". Як повідомляє Sky Sports, їх експерти не бачать проблеми для проведення матчу на НСК "Олімпійський".

"Консультанти УЄФА за якістю поля були в безпосередньому контакті з командою НСК "Олімпійський" з початку сезону. Поточні проблеми з полем мають естетичний характер і не становлять небезпеки для гри", – йдеться в заяві УЄФА.

Матч "Динамо" – "Челсі" відбудеться у четвер, 14 березня. Початок матчу на НСК "Олімпійський" о 19:55. Відео голів та огляд матчу – на сайті Спорт24.