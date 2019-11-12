В Японії спеціально під українську чемпіонку Білодід готують нову суперницю з іншої категорії

Дворазовій чемпіонці світу з дзюдо Дарії Білодід, яка завдала безлічі поразок японцям, знайшли нову конкурентку з іншої ваги.

У цьому сезоні в своїй категорії до 48 кг Білодід виграла всі великі змагання – чемпіонат Європи та світу, Європейські ігри.

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19-річній українці вже практично вішають на шию золоту медаль Олімпіади-2020 в Токіо. Але конкуренти не опускають руки. З'явилася інформація, що в Японії під вундеркінда Білодід готують нову суперницю.

Японку, з якою я зустрічалася у фіналі чемпіонату світу-2019, Фуну Тонако, я обіграла вже в четвертий раз. Для японців це велика поразка, і вони хочуть знайти людину, яка зможе в мене виграти, того, хто буде мені незручним під час сутички. І ходять такі чутки, що вони хочуть спробувати нову дівчинку – з категорії 52 кг. Щоб вона зігнала вагу до 48 кг, і подивитися, як у неї вийде боротися в цій вазі зі мною та іншими суперниками. Вона вища, ніж Тонако, і техніка відрізняється. Тобто всі працюють, шукають ключики, і потрібно бути дуже обережним і також готуватися до них,

– сказала Дарія в інтерв'ю "Сегодня".

Варто додати, що Дарія Білодід стала першою дворазовою чемпіонкою планети в історії українського дзюдо.