ВАДА рекомендують повністю відсторонити росіян від Олімпіади, навіть під нейтральним прапором

95 Читать новость на русском
Росію хочуть відсторонити від Олімпіад / przegladsportowy.pl

Комітет атлетів ВАДА виступає за те, щоб російських спортсменів повністю відсторонили від Олімпійських ігор в Токіо-2020 та Пекіні-2022. При цьому планують їх не допускати на турніри навіть під нейтральним прапором.

Таке рішення підтримали дев'ять з 17 членів комітету атлетів ВАДА, повідомляє BBC Sport.

"Ми наполягаємо, що в разі м'якшої реакції виявлені маніпуляції, шахрайство та обман будуть тільки заохочуватися і закріплюватися", – йдеться в заяві спортсменів.

До слова: Маніпуляції з базою Московської лабораторії приховали інформацію про 145 російських спортсменів

Нагадаємо, 25 листопада комітет по відповідності ВАДА рекомендував виконкому організації усунути Росію від міжнародних змагань на чотири роки. Причина – маніпуляції з базою даних Московської антидопінгової лабораторії. При цьому росіяни не зможуть не лише брати участь у змаганнях, але й подавати заявки на проведення міжнародних турнірів у Росії. 

Виконком ВАДА прийме остаточне рішення 9 грудня.

Пожежа в коледжі Одеси: кількість жертв зросла до 12
сьогодні
22889
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Допінг Допінг скандал в Росії Новини Спорту
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 11:20 ВАДА рекомендують повністю відсторонити росіян від Олімпіади, навіть під нейтральним прапором
Юрій Семенюк 95
27 листопада 20:10 Як навчитися грати та перемагати у покері
132
8 грудня 21:00 Ентоні Джошуа – історія хлопця із заводу, що побив Кличка та вдруге став чемпіоном світу
Андрій Тудовші 758
8 грудня 11:10 Українка Овчинникова стала чемпіонкою світу з тайського боксу
Юрій Семенюк 12103
сьогодні 08:00 Чи буде Усик наступним опонентом для Джошуа ? Варіанти для британця
Андрій Тудовші 290
Новини
Більше новин
Залиште відгук