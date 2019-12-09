ВАДА рекомендують повністю відсторонити росіян від Олімпіади, навіть під нейтральним прапором

Комітет атлетів ВАДА виступає за те, щоб російських спортсменів повністю відсторонили від Олімпійських ігор в Токіо-2020 та Пекіні-2022. При цьому планують їх не допускати на турніри навіть під нейтральним прапором.

Таке рішення підтримали дев'ять з 17 членів комітету атлетів ВАДА, повідомляє BBC Sport.

"Ми наполягаємо, що в разі м'якшої реакції виявлені маніпуляції, шахрайство та обман будуть тільки заохочуватися і закріплюватися", – йдеться в заяві спортсменів.

До слова: Маніпуляції з базою Московської лабораторії приховали інформацію про 145 російських спортсменів

Нагадаємо, 25 листопада комітет по відповідності ВАДА рекомендував виконкому організації усунути Росію від міжнародних змагань на чотири роки. Причина – маніпуляції з базою даних Московської антидопінгової лабораторії. При цьому росіяни не зможуть не лише брати участь у змаганнях, але й подавати заявки на проведення міжнародних турнірів у Росії.

Виконком ВАДА прийме остаточне рішення 9 грудня.