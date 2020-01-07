Валенсія – Реал: прогноз букмекерів на 1/2 фіналу Суперкубку Іспанії

У середу, 8-го січня, відбудеться перший півфінал Суперкубку Іспанії. У першому матчі реформованого турніру зійдуться володар Кубка Іспанії "Валенсія" та мадридський "Реал". Букмекери оцінили, в кого більше шансів вийти у фінал.

Валенсія – Реал: прогноз

Як відомо, матчі Суперкубку Іспанії вперше відбуваються у Саудівській Аравії. Перший півфінал прийме арена "Король Абдалла Спортс Сіті" у місті Джидда.

В іншому півфіналі, який відбудеться у четвер, 9-го січня, зійдуться чинний чемпіон Іспанії "Барселона" та мадридський "Атлетіко".

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Прогноз Фаворит Спорт

Очевидним фаворитом першого півфіналу є мадридський "Реал". На перемогу "вершкових" букмекери пропонують коефіцієнт 1,91.

Втім, наставник "Реала" Зінедін Зідан має серйозні проблеми, адже ряд футболістів отримали травми. Зокрема, Еден Азар, Хамес Родрігес, Лукас Васкес, Марсело та Марко Асенсіо.

Таким чином, "Валенсія" все ж має хороші шанси пробитися у фінал. На перемогу "кажанів" експерти дають коефіцієнт 3,85.

Прогноз Pari Match

Експерти Pari Match оцінили шанси клубів вийти у фінал. Прохід "Валенсії" оцінений коефіцієнтом 2,93. Натомість на вихід у фінал "Реала" букмекери пропонують коефіцієнт 1,44.

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Також у Pari Match пропонують вгадати, яка команда відкриє рахунок у грі. Якщо це зробить "Валенсія" – коефіцієнт 2,28. Коефіцієнт 2,26 на те, що обидва клуби відзначаться голами в матчі.

Прогноз 1xbet

У компанії 1xbet фанатам футболу пропонують вгадати, які футболісти відзначаться голами. У цьому сезоні найкращим бомбардиром "Реала" у чемпіонаті є Карім Бензема, однак він не поїхав у Саудівську Арававію.

Таким чином, усі надії попереду на талановитого Луку Йовича. Коефіцієнт на гол серба – 2. Найкращим нападником "кажанів" є Максі Гомес, який в Ла Лізі відзначився 7 голами. Коефіцієнт на те, що 23-річний уругваєць засмутить "Реал" – 1,4.

Поєдинок 1/2 фіналу Суперкубку Іспанії відбудеться у середу, 8-го січня. Початок гри, о 21:00.