"Аталанта" з покером Ілічича вперше в історії вийшла у чвертьфінал Ліги чемпіонів – відео

10 березня"Аталанта" у гольовій перестрілці здолала "Валенсію" у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів – 3:4.

Валенсія – Аталанта 3:4 (перший матч 1:4, за сумою двох матчів – 4:8)

Голи: Гамейро, 21, 51, Торрес, 67 – Ілічич, 3 (пен.), 43 (пен.), 71, 82

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У першій зустрічі, яка проходила в Мілані, "Аталанта" здобула впевнену перемогу з рахунком 4:1. Тому дебютант плей-офф Ліги чемпіонів вже до матчу мав хороші шанси вийти в 1/4 фіналу. Втім, в минулому сезоні головний клубний євротурнір був наповнений приголомшливими камбеками, тому не варто було достроков виводити бергамців у наступну стадію турніру. Тим більше, що "кажани" часто на своєму полі представляють грізну силу.

Відзначимо, що напередодні зустрічі на "Местальї" було прийнято рішення про призупинення чемпіонату Італії з футболу через загрозу поширення коронавірусу.

Матч "Валенсія" – "Аталанта" відбувся без глядачів. Хоча, один глядач все ж був присутнім на трибунах – це Вісенте Наварро. Він при житті був вболівальником "Валенсії". Статую на "Местальї" встановили у 2019 році до 100-річного ювілею клуба.





Український хавбек "Аталанти" Руслан Маліновський не потрапив до стартового складу своєї команди на матч проти "Валенсії". Він вийшов на поле лише на 78-й хвилині поєдинку.

Вже на третій хвилині команда українця шокувала суперника, реалузвавши пенальті. Діакабі сфолив проти Ілічича в своїй штрафній і заробив пенальті на рівному місті. Ілічич з 11-тиметрової позначки пробив по центру, а Сіллессен впав в кут – 0:1.

Відео першого голу Ілічича

На 21-й хвилині господарям поля вдалося зрівняти рахунок. Після розрізної передачі в штрафну "Аталанти" Паломіно в підкаті зупинив м'яч, але не зумів перешкодити нанести удар Гамейро – 1:1.

Відео голу першого Гаймейро

Наприкінці першого тайму "Атланта" знову заробила пенальті у ворота суперника, і знову негативно відзначився той же Діакабі. Футболіст рукою зачепив м'яч в штрафній і після перегляду VAR арбітр вказав на "точку". На цей раз Ілічич пробив в правий від себе кут, а Сіллессен впав у протилежний.

Відео другого голу Ілічича

Після переви "Валенсія" знову відігралася – Торрес навісив з правого флангу, а Гамейро виграв повітря і пробив головою з лінії воротарського – 2:2.

Відео другого голу Гамейро

На 67-й хвилині "бетмени" вперше у матчі вийшли вперед, коли Парехо зробив передачу на хід Торресу, який перекинув невиправдано Спортьєлло.

Відео голу Торреса

Але за 4 хвилини рахунок у матчі знову став рівним. Відзначився Ілічич, оформивши таким чином хет-трик. У контратаці після передачі Сапата Ілічич по центру увійшов в штрафну Валенсії і потужним ударом відправив м'яч у кут – 3:3.

Відео третього голу Ілічича

Здавалося б "Аталанту" влаштовувала і нічия, але нестримний Ілічич вважав інакше, оформивши покер у цьому матчі. На 82-й хвилині він дальнім ударом поставив крапку в зустрічі – 3:4.

Таким чином, "Аталанта" здолала "Валенсію" за сумою двох матчів з рахунком 8:4 і вперше у своїй історії пробилася у чвертьфінал Ліги чемпіонів.