"Валенсія" перемогла "Барселону" у фіналі Кубка Іспанії: відео

262 Читать новость на русском
"Валенсія" виграла Кубок Іспанії
"Валенсія" виграла Кубок Іспанії

Іспанська "Барселона" цього сезону так і не змогла жодного разу обіграти "Валенсію". Та якщо дві нічиї у матчах чемпіонату Іспанії не надто вплинули на "блаугранас", поразка у фіналі Кубка Іспанії коштувала Мессі та компанії трофею.

Барселона – Валенсія 1:2
Голи: Мессі, 73 – Гамейро, 21, Родріго, 33

"Валенсія" мало не одразу шокувала суперників, коли вже на 5-ій хвилині Піке у підкаті довелося вибивати м'яч з лінії власних воріт після удару Родріго. Свій гол іспано-бразилець відклав на потім.

Таке варто побачити: Команда Першої ліги забила 10 голів у ворота суперників

А перед тим буде гол Гамейро. Француз отримав пас з флангу, прибрав Альбу та потужно пробив по воротах суперника. Сіллессен не бачив момент удару. Та навіть якби й бачив, навряд чи воротар "Барселони" зумів би зреагувати на нього.

Не врятував голкіпер "Барси" і в моменті, коли "Валенсія" забивала другий гол. Але ще більша вина – на Альбі, який програв забіг Солеру. Саме з його навісу з флангу забив Родріго. При цьому м'яч перед тим, як залетіти за лінію воріт, вдарився об газон.

На це все "Барселона" зуміла відповісти моментом Мессі наприкінці першого тайму. Але Доменек справився з ударом.

У другому таймі Мессі мав нагоду забити, коли вже і голкіпер "Валенсії" не врятував би. Аргентинець пробивав зовнішньою стороною стопи, але м'яч влучив у дальню стійку.

Та все ж баз забитого голу Мессі з поля не пішов. На 73-ій хвилині після подачі з кутового м'яч влучив у штангу, і відлетів до Мессі. Той без проблем забив вже у порожні ворота.

Більше команди голів не забивали. Тож саме Валенсія виграла Кубок Іспанії.

 

blog_ava
У Росії зробили зухвалу заяву про звільнення з полону українських моряків
сьогодні
5537
Теги: Новини Спорту Футбол Спорт ФК Барселона
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Команда Першої ліги забила 10 голів у ворота суперників: відео
сьогодні 13:39 Команда Першої ліги забила 10 голів у ворота суперників: відео
594
"Торонто" у неймовірному матчі перемогли "Мілуокі" та вийшли у фінал плей-офф НБА: відео
сьогодні 13:22 "Торонто" у неймовірному матчі перемогли "Мілуокі" та вийшли у фінал плей-офф НБА: відео
126
"Десна" впевнено перемогла "Арсенал-Київ" і опустила киян на останнє місце в УПЛ: відео
25 травня 19:00 "Десна" впевнено перемогла "Арсенал-Київ" і опустила киян на останнє місце в УПЛ: відео
141
"Чорноморець" здобув важливу перемогу у матчі з "Ворсклою": відео
25 травня 18:54 "Чорноморець" здобув важливу перемогу у матчі з "Ворсклою": відео
234
Футболіст збірної Англії кумедно завалив ворота на тренуванні: відео епічного падіння
25 травня 16:06 Футболіст збірної Англії кумедно завалив ворота на тренуванні: відео епічного падіння
517
Новини
Більше новин
Залиште відгук