"Валенсія" перемогла "Барселону" у фіналі Кубка Іспанії: відео

Іспанська "Барселона" цього сезону так і не змогла жодного разу обіграти "Валенсію". Та якщо дві нічиї у матчах чемпіонату Іспанії не надто вплинули на "блаугранас", поразка у фіналі Кубка Іспанії коштувала Мессі та компанії трофею.

Барселона – Валенсія 1:2

Голи: Мессі, 73 – Гамейро, 21, Родріго, 33

"Валенсія" мало не одразу шокувала суперників, коли вже на 5-ій хвилині Піке у підкаті довелося вибивати м'яч з лінії власних воріт після удару Родріго. Свій гол іспано-бразилець відклав на потім.

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А перед тим буде гол Гамейро. Француз отримав пас з флангу, прибрав Альбу та потужно пробив по воротах суперника. Сіллессен не бачив момент удару. Та навіть якби й бачив, навряд чи воротар "Барселони" зумів би зреагувати на нього.

Не врятував голкіпер "Барси" і в моменті, коли "Валенсія" забивала другий гол. Але ще більша вина – на Альбі, який програв забіг Солеру. Саме з його навісу з флангу забив Родріго. При цьому м'яч перед тим, як залетіти за лінію воріт, вдарився об газон.

На це все "Барселона" зуміла відповісти моментом Мессі наприкінці першого тайму. Але Доменек справився з ударом.

У другому таймі Мессі мав нагоду забити, коли вже і голкіпер "Валенсії" не врятував би. Аргентинець пробивав зовнішньою стороною стопи, але м'яч влучив у дальню стійку.

Та все ж баз забитого голу Мессі з поля не пішов. На 73-ій хвилині після подачі з кутового м'яч влучив у штангу, і відлетів до Мессі. Той без проблем забив вже у порожні ворота.

Більше команди голів не забивали. Тож саме Валенсія виграла Кубок Іспанії.