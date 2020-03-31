Вартість футболістів через коронавірус знизиться на 28%: дослідження CIES

Якщо пандемія коронавірусу продовжиться і футбольні чемпіонати не будуть поновлені до початку літа, чимало футболістів втратять свою ціну на трансферному ринку.

Відповідні дані опублікував Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES). В їх досліджені йде мова про те, що загальна вартість футболістів топ-5 ліг Європи (Англія, Іспанія, Італія, Німеччина та Франція) знизиться на 28% – з 32,7 мільярда євро до 23,4 мільярда євро.

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При цьому деякі гравці можуть втратити ще більше у своїй вартості. Все залежить від терміну контракту, віку футболіста та кількість ігрової практики в цьому сезоні. Як приклад наводиться Поль Погба, ціна на якого влітку 2020 року може впасти з 65 мільйонів євро до 35 мільйонів євро.

Найбільше серед усіх клубів у відсотковому значенні втратить французький "Марсель" – 37,9%. У грошовому еквіваленті це становитиме 97 мільйонів євро (з 256 мільйонів євро до 159 мільйонів євро).

Якщо ж брати в загальних сумах, то найбільша втрата очікує на англійський "Манчестер Сіті" – 412 мільйонів євро (або ж 30,3%). Якщо зараз трансферна вартість гравців "МанСіті" оцінена в 1,361 мільярда євро, то влітку, якщо чемпіонат не оновлять, гравці "містян" коштуватимуть загалом 949 мільйонів євро.

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Зараз є 7 клубів, вартість гравців яких перевищує мільярд євро – "Ліверпуль" (1,405 мільярда євро), "Манчестер Сіті" (1,361 мільярда євро), "Барселона" (1,17 мільярда євро), "Реал" (1,1 мільярда євро), "Челсі" (1,008 мільярда євро) та "Манчестер Юнайтед" (1,007 мільярда євро). Влітку таких може залишитися лише один – "Ліверпуль", гравці якого коштуватимуть 1,052 мільярда євро (падіння на 25,1%).

Щодо клубу, який найменше втратить – то це французький "Брест" – 16,7%, або ж 11 мільйонів євро (з 66 мільйонів євро до 55 мільйонів євро). В грошовому еквіваленті найменші зниження – в італійського "Лечче" – лише 8 мільйонів євро (з 37 мільйонів євро до 29 мільйонів євро, або ж 21,6%). Варто відзначити, що за цей клуб виступає українець Євген Шахов.

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