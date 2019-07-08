Василь Ломаченко промчався по Києву на шикарному авто: відео

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Василь Ломаченко
Василь Ломаченко / Фото з відкритих джерел

Український чемпіон світу в легкій вазі Василь Ломаченко (13-1, 10 КО) проїхався по Києву на автомобілі Mercedes.

Відповідне відео з'явилося на сторінці lomus_official в Instagram.

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Ломаченко  приїхав до Києва і вирішив показати міць свого Mercedes з каліфорнійськими номерами "AKEРMAH". Українець промчав по дорозі, але, як порядна водій, зупинився на червоне світло світлофора.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Публикация от LomUs️ (@lomus_official)

Як відомо, бій Ломаченко – Кемпбелл відбудеться 31 серпня у Лондоні. На кону стоятиме вакантний титул WBC, від якого відмовився Майкі Гарсія. Також Кемпбелл отримає шанс завоювати титули WBA і WBO, якими володіє Ломаченко.

Спорт 24 писав, що Василь Ломаченко за чемпіонський бій проти Люка Кемпбелла отримає 4 мільйони доларів. Але на руки отримає в рази меншу суму.

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Теги: Спорт Бокс Новини Спорту Василь Ломаченко
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