Важко зрозуміти логіку Гвоздика, коли він говорить, що Росія не є агресором, – Стаховський

Перша ракетка України Сергій Стаховський різко відреагував на слова боксера Олександра Гвоздика про політику.

Стаховський прокоментував Xsport свою недавню перепалку в соцмережах з Гвоздиком, який висловився на тему конфлікту України і Росії.

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Він сказав свою думку, люди мають на це право. На Росії зараз дехто каже, що і Чорнобиля не було, і вибуху не було, і радіації у нас немає. Тобто, можна багато чого сказати, але говорити, що ми самі це розв'язали і самі це підтримуємо... Це, звичайно, цікавий варіант, але розв'язати цього самі ми точно не могли. Наскільки я пам'ятаю, Крим зараз - не в складі України. Тому, самі ми цього зробити не могли. А говорити про те, що Росія не приймала в цьому участі – теж якось смішно.



Гвоздик, начебто, живе за кордоном... Мені важко зрозуміти його логіку. Просто я в 2014 році там був, і те, що я бачив... Скажу так: я б не хотів, щоб це бачили мої діти. Ось і все,

– сказав Стаховський.

Спорт 24 писав, що Олександр Гвоздик готовий битися у Росії. Боксер, який у наступному поєдинку зустрінеться з росіянином Артуром Бетербієвим, не бачить у цьому проблеми.

Гвоздик навів приклад Олександра Усика, який у Москві переміг росіянина Мурата Гассієва та став абсолютним чемпіоном світу.

Окрім того, Гвоздик прокоментував війну між Росією та Україною. На його думку, війна – це засіб наживи та бізнес. За його словами, війну влаштували компанії, що виробляють техніку, заробляють на військовій техніці.

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Наступний поєдинок Олександр Гвоздик проведе проти Артура Бетербієва. Він повинен відбутися 18 жовтня у Філадельфії, США.