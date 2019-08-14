Вболівальник "Динамо" жорстко наїхав на Циганкова після матчу з "Брюгге": відео (18+)
Київське "Динамо" не зуміло подолати 3-й раунд кваліфікації Ліги чемпіонів, поступившись бельгійському "Брюгге".
Після матчу Беньямін Вербіч був не єдиним футболістом, який відправився до вболівальників.
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До трибуни пішли лише четверо футболістів "Динамо", один з яких – капітан Віктор Циганков – поспілкувався з уболівальником. Жорстко і на підвищених тонах.
Відео розмови вболівальника із Віктором Циганковим (18+, нецензурна лексика)
Нагадаємо, матч завершився внічию, 3:3. У першій грі перемогу здобув "Брюгге". Таким чином, бельгійці за сумою двох ігор вийшли в раунд плей-офф Ліги чемпіонів.
Після вильоту з третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, "Динамо" напряму потрапило у груповий етап Ліги Європи. При цьому завдяки своєму доволі високому рейтингу, клуб жеребкуватиметься з першого кошика.
Також 14 серпня Олександр Хацкевич був офіційно звільнений з поста головного тренера київського "Динамо". Звільнення Хацкевича сталося через незадовільні результати "Динамо" у Лізі чемпіонів.
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