Вболівальник "Динамо" жорстко наїхав на Циганкова після матчу з "Брюгге": відео (18+)

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Перепалка Віктора Циганкова з вболівальником
Перепалка Віктора Циганкова з вболівальником / S. Yaroshevskiy

Київське "Динамо" не зуміло подолати 3-й раунд кваліфікації Ліги чемпіонів, поступившись бельгійському "Брюгге".

Після матчу Беньямін Вербіч був не єдиним футболістом, який відправився до вболівальників.

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До трибуни пішли лише четверо футболістів "Динамо", один з яких – капітан Віктор Циганков – поспілкувався з уболівальником. Жорстко і на підвищених тонах.

Відео розмови вболівальника із Віктором Циганковим (18+, нецензурна лексика)

 

Нагадаємо, матч завершився внічию, 3:3. У першій грі перемогу здобув "Брюгге". Таким чином, бельгійці за сумою двох ігор вийшли в раунд плей-офф Ліги чемпіонів.

Після вильоту з третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, "Динамо" напряму потрапило у груповий етап Ліги Європи. При цьому завдяки своєму доволі високому рейтингу, клуб жеребкуватиметься з першого кошика.

Також 14 серпня Олександр Хацкевич був офіційно звільнений з поста головного тренера київського "Динамо". Звільнення Хацкевича сталося через незадовільні результати "Динамо" у Лізі чемпіонів.

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Теги: Спорт Футбол Динамо Віктор Циганков Ліга чемпіонів
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